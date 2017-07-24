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Анна Калашникова пережила трагедию

Сегодня, 11:58
Несколько месяцев назад Анна Калашникова поделилась со своими поклонниками радостью: она готовится стать мамой во второй раз.

Анна Калашникова пережила трагедию
Анна публиковала снимки, на которых можно было заметить, как меняется фигура звезды. Но недавние фотографии шокировали поклонников: на них видно, что женщина снова демонстрирует шикарную фигуру и без намека на беременность. Хотя сейчас у нее должен был быть пятый месяц беременности.

«У меня нет сил и желания обсуждать эту тему. Больно», – сообщила Калашникова журналистам.

Анна Калашникова пережила трагедию


В итоге корреспонденты связались с близкими Анны и расспросили у них, что же случилось.

«Да, Ане действительно сейчас очень плохо, – поведала Мария Погребняк. – Она держится, старается ничего не показывать, потому что очень сильная девочка. Много работает, максимально себя занимает.

Анна Калашникова пережила трагедию


Безумно тяжело об этом говорить, но так получилось, что Аня потеряла ребенка. Это произошло несколько недель назад – неожиданно для всех. Не буду вдаваться в подробности, но я ее никогда в таком состоянии не видела... Спасает только сыночек Данечка – мамина радость. Он ведь все чувствует! Когда видит, что мамочке грустно, подбегает и обнимает ее изо всех сил. Дай бог, все будет хорошо, и она справится с этим испытанием. Мы ее не оставим».

Сочувствуем Анне со столь тяжелой потерей!

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Ключевые слова: Анна Калашникова

Количество просмотров: 4 927
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram, StarHit

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