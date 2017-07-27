Специальному агентству, подобравшему будущую маму, звездная семья выплатила более 70 тысяч долларов, а непосредственно суррогатная мать получит по 5 тысяч долларов за каждый месяц беременности. Сама Кардашьян, скорее всего, больше не будет рожать по рекомендации врачей.
Ким Кардашьян вновь станет мамой
Сегодня, 16:23
Западные издания сообщили о скором пополнении в семье Ким Кардашьян и Канье Уэста.
Напомним, что светская львица Ким Кардашьян и её супруг рэпер Канье Уэст воспитывают двоих детей - девочку Норт Уэст и мальчика Сейнта Уэста. Будущий же малыш, по сообщениям западных изданий, паре подарит суррогатная мать - утверждается, что она уже находится на третьем месяце беременности.
Специальному агентству, подобравшему будущую маму, звездная семья выплатила более 70 тысяч долларов, а непосредственно суррогатная мать получит по 5 тысяч долларов за каждый месяц беременности. Сама Кардашьян, скорее всего, больше не будет рожать по рекомендации врачей.
Специальному агентству, подобравшему будущую маму, звездная семья выплатила более 70 тысяч долларов, а непосредственно суррогатная мать получит по 5 тысяч долларов за каждый месяц беременности. Сама Кардашьян, скорее всего, больше не будет рожать по рекомендации врачей.
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Ключевые слова: Ким Кардашьян, Канье Уэст
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Количество просмотров: 3 991
Автор: KatarinaПерейти в галерею
Автор фото: instagram, vk.com, daily mail
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Автор фото: instagram, vk.com, daily mail
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Ким Кардашьян вновь станет мамой Западные издания сообщили о скором пополнении в семье Ким Кардашьян и Канье Уэста.
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