Ким Кардашьян вновь станет мамой

Напомним, что светская львица Ким Кардашьян и её супруг рэпер Канье Уэст воспитывают двоих детей - девочку Норт Уэст и мальчика Сейнта Уэста. Будущий же малыш, по сообщениям западных изданий, паре подарит суррогатная мать - утверждается, что она уже находится на третьем месяце беременности.Специальному агентству, подобравшему будущую маму, звездная семья выплатила более 70 тысяч долларов, а непосредственно суррогатная мать получит по 5 тысяч долларов за каждый месяц беременности. Сама Кардашьян, скорее всего, больше не будет рожать по рекомендации врачей.