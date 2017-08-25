Поклонники восхитились снимком Ким Кардашьян с детьми

Ким часто делится со своими фолловерами снимками из повседневной жизни, но совместные фотографии с детьми - это редкость. Недавно же звезда обрадовала поклонников, опубликовав фото, на котором она запечатлена с 4-летней дочерью Норт и годовалым сыном Сейнтом.Фанаты умилились данным снимком и засыпали Ким восторженными комментариями. Многие заметили, что сын знаменитости очень на нее похож.А вы как считаете?