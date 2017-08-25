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Поклонники восхитились снимком Ким Кардашьян с детьми

Сегодня, 12:10
У знаменитой светской львицы Ким Кардашьян и его супруга, рэпера Канье Уэста, подрастают двое замечательных детей.

Поклонники восхитились снимком Ким Кардашьян с детьми
Ким часто делится со своими фолловерами снимками из повседневной жизни, но совместные фотографии с детьми - это редкость. Недавно же звезда обрадовала поклонников, опубликовав фото, на котором она запечатлена с 4-летней дочерью Норт и годовалым сыном Сейнтом.

Поклонники восхитились снимком Ким Кардашьян с детьми


Фанаты умилились данным снимком и засыпали Ким восторженными комментариями. Многие заметили, что сын знаменитости очень на нее похож.

Поклонники восхитились снимком Ким Кардашьян с детьми


А вы как считаете?

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Ключевые слова: Ким Кардашьян, Канье Уэст

Количество просмотров: 4 095
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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