Несмотря на то, что Скарлетт теперь свободная женщина, на вечеринке они с избранником старались вместе не попадаться под прицелы фотокамер журналистов. Но по слухам, весь вечер они провели вместе и мило беседовали.
Скарлетт Йохансон и ее новый бойфренд вместе пришли на вечеринку
Сегодня, 11:31
На днях на одной частной вечеринке была замечена знаменитая голливудская актриса Скарлетт Йохансон и шоумен Колин Жост, о романе которых стало известно буквально недавно.
Актриса уже два раза была замужем, первый брак был с актером Райаном Рейнольдсом, а вторым супругом Скарлетт стал журналист Ромен Дориак, с которым она рассталась в 2016 году. Около месяца назад актриса и Ромен официально оформили развод.
Несмотря на то, что Скарлетт теперь свободная женщина, на вечеринке они с избранником старались вместе не попадаться под прицелы фотокамер журналистов. Но по слухам, весь вечер они провели вместе и мило беседовали.
Несмотря на то, что Скарлетт теперь свободная женщина, на вечеринке они с избранником старались вместе не попадаться под прицелы фотокамер журналистов. Но по слухам, весь вечер они провели вместе и мило беседовали.
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Ключевые слова: Скарлетт Йоханссон
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Автор: zvezdaПерейти в галерею
Автор фото: Instagram
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Автор фото: Instagram
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