Скарлетт Йохансон и ее новый бойфренд вместе пришли на вечеринку

Актриса уже два раза была замужем, первый брак был с актером Райаном Рейнольдсом, а вторым супругом Скарлетт стал журналист Ромен Дориак, с которым она рассталась в 2016 году. Около месяца назад актриса и Ромен официально оформили развод.Несмотря на то, что Скарлетт теперь свободная женщина, на вечеринке они с избранником старались вместе не попадаться под прицелы фотокамер журналистов. Но по слухам, весь вечер они провели вместе и мило беседовали.