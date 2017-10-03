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Скарлетт Йохансон и ее новый бойфренд вместе пришли на вечеринку

Сегодня, 11:31
На днях на одной частной вечеринке была замечена знаменитая голливудская актриса Скарлетт Йохансон и шоумен Колин Жост, о романе которых стало известно буквально недавно.

Скарлетт Йохансон и ее новый бойфренд вместе пришли на вечеринку
Актриса уже два раза была замужем, первый брак был с актером Райаном Рейнольдсом, а вторым супругом Скарлетт стал журналист Ромен Дориак, с которым она рассталась в 2016 году. Около месяца назад актриса и Ромен официально оформили развод.

Скарлетт Йохансон и ее новый бойфренд вместе пришли на вечеринку


Несмотря на то, что Скарлетт теперь свободная женщина, на вечеринке они с избранником старались вместе не попадаться под прицелы фотокамер журналистов. Но по слухам, весь вечер они провели вместе и мило беседовали.

Скарлетт Йохансон и ее новый бойфренд вместе пришли на вечеринку

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Ключевые слова: Скарлетт Йоханссон

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Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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