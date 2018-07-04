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Джастин Бибер выглядит счастливым рядом с Хейли Болдуин

Сегодня, 16:35
Два года назад популярный певец Джастин Бибер расстался с Хейли Болдуин, а некоторое время назад пара воссоединилась.

Джастин Бибер выглядит счастливым рядом с Хейли Болдуин
В последнее время они много времени проводят друг с другом. На днях же влюбленные были замечены на пляже, где мило беседовали. И Джастин, и Хейли выглядели счастливыми и наслаждались компанией друг друга.

Джастин Бибер выглядит счастливым рядом с Хейли Болдуин


"Они встречались в 2016 году, и их чувства никуда не ушли. Сейчас их роман разгорелся с новой силой, и они все больше времени проводят вместе", - поведал инсайдер.

Напомним, что лишь недавно Джастин взял паузу в отношениях с Селеной Гомес, но видимо с ней снова начинать отношения он уже не собирается.

Джастин Бибер выглядит счастливым рядом с Хейли Болдуин

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Ключевые слова: Джастин Бибер, Хейли Болдуин

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Автор: zvezda

Автор фото: Instagram, Сплетник

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