Джастин Бибер выглядит счастливым рядом с Хейли Болдуин

В последнее время они много времени проводят друг с другом. На днях же влюбленные были замечены на пляже, где мило беседовали. И Джастин, и Хейли выглядели счастливыми и наслаждались компанией друг друга."Они встречались в 2016 году, и их чувства никуда не ушли. Сейчас их роман разгорелся с новой силой, и они все больше времени проводят вместе", - поведал инсайдер.Напомним, что лишь недавно Джастин взял паузу в отношениях с Селеной Гомес, но видимо с ней снова начинать отношения он уже не собирается.