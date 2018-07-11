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Эмбер Херд перестала скрывать свои отношения с экс-женихом Хайди Клум

Сегодня, 09:12
Еще весной общественность заговорила о романе актрисы Эмбер Херд и бывшего жениха модели Хайди Клум Вито Шнабеля.

Эмбер Херд перестала скрывать свои отношения с экс-женихом Хайди Клум
Папарацци удалось сделать первые снимки пары лишь в мае этого года, а теперь же наконец-то влюбленные перестали скрывать свои отношения. Они появились на Уимблдонском турнире, который проходит в Лондоне.

Эмбер Херд перестала скрывать свои отношения с экс-женихом Хайди Клум


Пара не скрывала своей симпатии друг к другу, они все время держались за руки, причем вместе смотрелись очень гармонично.

Напомним, что отношения Хайди Клум и Вито Шнабеля закончились из-за измен мужчины.

Эмбер Херд перестала скрывать свои отношения с экс-женихом Хайди Клум

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Ключевые слова: Эмбер Херд, Хайди Клум

Количество просмотров: 1 573
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram, GRAZIA

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