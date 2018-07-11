Эмбер Херд перестала скрывать свои отношения с экс-женихом Хайди Клум

Папарацци удалось сделать первые снимки пары лишь в мае этого года, а теперь же наконец-то влюбленные перестали скрывать свои отношения. Они появились на Уимблдонском турнире, который проходит в Лондоне.Пара не скрывала своей симпатии друг к другу, они все время держались за руки, причем вместе смотрелись очень гармонично.Напомним, что отношения Хайди Клум и Вито Шнабеля закончились из-за измен мужчины.