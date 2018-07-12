Звёзды.ru
Музыка Бьюти видео
Все новости Досье звезд Звезды Инстаграм Восходящие звезды Фотогалереи Фотосессии
Добавить в закладки

Джастин Бибер не стал экономить на кольце для своей избранницы

Сегодня, 09:09
Несколько дней назад популярный певец Джастин Бибер сделал предложение руки и сердца своей возлюбленной, модели Хейли Болдуин.

Джастин Бибер не стал экономить на кольце для своей избранницы
На днях же исполнитель официально подтвердил данную информацию, опубликовав пост в Инстаграм. Сама Хейли пока что никак не комментирует свою помолвку, да и не торопится показать помолвочное кольцо.

Джастин Бибер не стал экономить на кольце для своей избранницы


Но папарацци все же удалось сделать фотографии, на которых на безымянном пальце левой руки модели можно рассмотреть заветное кольцо. Судя по тому, какой бриллиант украшает ювелирное изделие, Джастин потратил на него более миллиона долларов.

Джастин Бибер не стал экономить на кольце для своей избранницы

← Кайли Дженнер решилась на кардинально... Джастин Теру спровоцировал разговоры ... →

Ключевые слова: Джастин Бибер

Количество просмотров: 1 651
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею

Загрузка...
Похожие новости
Джастин Бибер попросил руки и сердца Хейли Болдуин
Джорджина Родригес показала роскошное помолвочное кольцо
Наталья Водянова показала помолвочное кольцо
Бритни Спирс старательно прячет кольцо, скрывая свою помолвку
Самое популярное за неделю

В Сети обсуждают новую "голую" фотографию Саши Спилберг Улыбчивая девушка Саши Спилберг прославилась благодаря профессиональному ведению блога в Youtube.
Певица Алина DIKAYA рассказала о своем псевдониме, и почему у неё не осталось подруг В конце июня Алина Мухаметзянова, под псевдонимом DIKAYA залила в сеть свой альбом «ПСЕВДОЛЮБОВЬ», который начал стремительно набирать популярность.
Андрей Малахов забыл о супруге, засмотревшись на грудь 60-летней женщины На днях в микроблоге известного телеведущего Андрея Малахова появилась фотография, которая искренне удивила его подписчиков.
Николай Басков рассказал, состоится ли его свадьба с Викторией Лопыревой Осенью прошлого года для всех поклонников была неожиданностью новость о свадьбе популярного певца Николая Баскова и модели Виктории Лопыревой.
Меган Маркл не отказалась от шампанского, тем самым развеяв слухи о беременности 19 мая этого года актриса Меган Маркл вышла замуж за принца Гарри, после чего в Сети начали ходить слухи об интересном положении герцогини Сассекской.
TimeOut.ru Film.ru Cars.ru Hi-Fi.ru NewsLand.com Все проекты
C-Media Рейтинг@Mail.ru © 2004—2018 Звёзды.ru

Обратная связь | Правообладателям | RSS

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

ООО «Си-медиа», являющееся владельцем данного ресурса, доводит до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.