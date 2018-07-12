Но папарацци все же удалось сделать фотографии, на которых на безымянном пальце левой руки модели можно рассмотреть заветное кольцо. Судя по тому, какой бриллиант украшает ювелирное изделие, Джастин потратил на него более миллиона долларов.
Джастин Бибер не стал экономить на кольце для своей избранницы
Сегодня, 09:09
Несколько дней назад популярный певец Джастин Бибер сделал предложение руки и сердца своей возлюбленной, модели Хейли Болдуин.
На днях же исполнитель официально подтвердил данную информацию, опубликовав пост в Инстаграм. Сама Хейли пока что никак не комментирует свою помолвку, да и не торопится показать помолвочное кольцо.
Но папарацци все же удалось сделать фотографии, на которых на безымянном пальце левой руки модели можно рассмотреть заветное кольцо. Судя по тому, какой бриллиант украшает ювелирное изделие, Джастин потратил на него более миллиона долларов.
Но папарацци все же удалось сделать фотографии, на которых на безымянном пальце левой руки модели можно рассмотреть заветное кольцо. Судя по тому, какой бриллиант украшает ювелирное изделие, Джастин потратил на него более миллиона долларов.
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Ключевые слова: Джастин Бибер
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Количество просмотров: 1 651
Автор: zvezdaПерейти в галерею
Автор фото: Instagram
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Автор фото: Instagram
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