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Джастин Теру спровоцировал разговоры о новом романе

Сегодня, 09:16
Некоторое время назад Джастин Теру и Дженнифер Энистон официально объявили о своем разводе, после чего Джастину постоянно приписывают новые романы.

Джастин Теру спровоцировал разговоры о новом романе
На днях же аткер сам спровоцировал разговоры о новой избраннице. Папарацци удалось запечатлеть Теру на прогулке с собакой, причем ему компанию составляла неизвестная брюнетка. Пока что журналисты не смогли определить личность женщины, но, судя по всему, они не просто друзья, раз вместе выгуливают собаку.

Джастин Теру спровоцировал разговоры о новом романе


Напомним, что недавно Джастина подозревали в романе с актрисой Эммой Стоун, но видимо это были просто сплетни.

Джастин Теру спровоцировал разговоры о новом романе

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Ключевые слова: Джастин Теру

Количество просмотров: 1 716
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram, GRAZIA

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