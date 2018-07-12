Напомним, что недавно Джастина подозревали в романе с актрисой Эммой Стоун, но видимо это были просто сплетни.
Джастин Теру спровоцировал разговоры о новом романе
Сегодня, 09:16
Некоторое время назад Джастин Теру и Дженнифер Энистон официально объявили о своем разводе, после чего Джастину постоянно приписывают новые романы.
На днях же аткер сам спровоцировал разговоры о новой избраннице. Папарацци удалось запечатлеть Теру на прогулке с собакой, причем ему компанию составляла неизвестная брюнетка. Пока что журналисты не смогли определить личность женщины, но, судя по всему, они не просто друзья, раз вместе выгуливают собаку.
Напомним, что недавно Джастина подозревали в романе с актрисой Эммой Стоун, но видимо это были просто сплетни.
Напомним, что недавно Джастина подозревали в романе с актрисой Эммой Стоун, но видимо это были просто сплетни.
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Ключевые слова: Джастин Теру
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Количество просмотров: 1 716
Автор: zvezdaПерейти в галерею
Автор фото: Instagram, GRAZIA
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Автор фото: Instagram, GRAZIA
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