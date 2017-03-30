Верный друг Лазарева и Баскова намекнул на секс с замужней Алёной Водонаевой

Накануне, певец Алекс Малиновский, неожиданно намекнул на роман с Аленой Водонаевой. Говоря об отношениях с ней, он рассказал, что в первую очередь их связывает творчество.- Случайное знакомство, которое не только переросло в прекрасный творческий союз, но и в очень крепкую дружбу. Мы дружим по сей день. И понятно, что наша дружба построилась на личной симпатии, как это часто бывает. Нам много чего приписывали, но как говорится: Дыма без огня не бывает..., - заявил Малиновский.То есть, его фраза означает, что между ними было что-то серьезное. А ведь эти самые творческие отношения и съемки клипа происходили в то же самое время, что и развивался роман Водонаенвым с Алексеем Косинусом. Получается, что Водонаева уже изменяла с ним своему будущему мужу.Вот только, скорее можно поверить в то, что это Алексей изменял Алене с Малиновским, поскольку Алекса больше интересуют мужчины. В свое время Рустам Солнцев во всеуслышание кричал, что Алекс Малиновский является любовником Коли Баскова, который типа его продюсер.- Помимо огромного члена, этому Алексу нечем больше похвастаться. 3-й год его тянут. Уже нового любовника ему нашли — экс-партнера Анны Плетневой по “Винтажу” Лешку Романова. Устраивают выступления этих зашкварных на концертах на канале “Россия”. А толку ноль, - делился своими знаниями Руся.Да и на недавнем отдыхе в Майами Алекс все больше проводил время с Сергеем Лазаревым. А не в обществе красивых девушек. Так что, видимо, рассказывая о «тайных» отношениях с Водонаевой он слегка перестарался.