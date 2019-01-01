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Хайди Клум сыграла тайную свадьбу со своим избранником

Сегодня, 01:57
Супермодель Хайди Клум снова вышла замуж.

Хайди Клум сыграла тайную свадьбу со своим избранником
Роман 46-летней Хайди Клум и 29-летнего гитариста группы Tokio Hotel Тома Каулитца начался чуть больше года назад. По свежим сообщениям западных изданий, пара уже заключила брак - тайная церемония состоялась ещё в феврале текущего года.

Хайди Клум сыграла тайную свадьбу со своим избранником


Хайди Клум сыграла тайную свадьбу со своим избранником


Это третий брак для Клум и второй для Каулитца. У Хайди есть четверо детей от предыдущего союза с исполнителем Силом. Новоиспеченная пара пока никак не прокомментировала появившиеся сообщения. Поклонники звезд уже поздравляют их со свадьбой.

Хайди Клум сыграла тайную свадьбу со своим избранником


Хайди Клум сыграла тайную свадьбу со своим избранником

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Ключевые слова: Хайди Клум, Том Каулитц

Количество просмотров: 3 276
Автор: Katarina

Автор фото: pagesix.rom, konica.al, people.com, intouchweekly.com, aol.com

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