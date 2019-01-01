Это третий брак для Клум и второй для Каулитца. У Хайди есть четверо детей от предыдущего союза с исполнителем Силом. Новоиспеченная пара пока никак не прокомментировала появившиеся сообщения. Поклонники звезд уже поздравляют их со свадьбой.
Хайди Клум сыграла тайную свадьбу со своим избранником
Сегодня, 01:57
Супермодель Хайди Клум снова вышла замуж.
Роман 46-летней Хайди Клум и 29-летнего гитариста группы Tokio Hotel Тома Каулитца начался чуть больше года назад. По свежим сообщениям западных изданий, пара уже заключила брак - тайная церемония состоялась ещё в феврале текущего года.
Это третий брак для Клум и второй для Каулитца. У Хайди есть четверо детей от предыдущего союза с исполнителем Силом. Новоиспеченная пара пока никак не прокомментировала появившиеся сообщения. Поклонники звезд уже поздравляют их со свадьбой.
Это третий брак для Клум и второй для Каулитца. У Хайди есть четверо детей от предыдущего союза с исполнителем Силом. Новоиспеченная пара пока никак не прокомментировала появившиеся сообщения. Поклонники звезд уже поздравляют их со свадьбой.
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Ключевые слова: Хайди Клум, Том Каулитц
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Количество просмотров: 3 276
Автор: KatarinaПерейти в галерею
Автор фото: pagesix.rom, konica.al, people.com, intouchweekly.com, aol.com
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Автор фото: pagesix.rom, konica.al, people.com, intouchweekly.com, aol.com
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