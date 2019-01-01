34-летняя актриса Настя Задорожная выходит замуж

В начале ноября Настя разместила снимок, на котором держит мужчину за руку. Но главное, что на безымянном пальчике правой руки Задорожной красуется колечко с бриллиантом.
"пАЙ-ДУ)", - подписала Настя снимок, скорее всего намекая на английское "I do" = "Я согласна".
Поклонники написали актрисе много добрых слов и пожеланий. А через день артистка добавила ещё фотографий и написала:
"Думаете, чтобы попасть в мой безукоризненный, ни с чем несравнимый инстаграм, достаточно пойти стандартными методами?
Типа подарить кольцо и пообещать полцарства впридачу?
Фигушки)
Я, как в той песне Сурового, могу пойти экономным методом-сделаю «обгрызание» (смотри фото 2)!
#настязадорожная
#берегирукусеня".
Кстати, на днях Анастасия Задорожная приехала на премию журнала GLAMOUR, после чего СМИ написали о том, что Настя была одна из тех, над кем явно поиздевались стилисты и визажисты, сделавшие неудачный мейк и выбрав странный костюм.
Задорожная решила за коллег заступиться:
"Total Look @lelynx.store
Style @asenina
Muah @eugenia_lenz
Jewelry @blueboxmoscow
P.S.
Мои непревзойдённые знатоки красоты)
Знатоки пока без кавычек. Демонстрация вкуса и нормы этики пока у нас функционируют не самым лучшим образом. Но я верю в то, что с этим мы организованно справимся!)
Итак!
Яркий мэйк потому, что так надо!
И как мы видим на представленном снимке-он становится куда МЕНЕЕ заметным. Так что его наличие в таком объёме просто необходимо.
Касательно этики - дорогие подписчицы и подписуслики, которые не стесняются в выражениях! В следующий раз постесняйтесь! Вас читают профессиональные люди и от такого вот конфуза в комментариях идут нервно плакать. Десятки лет опыта и признания, а тут ТАКОЕ!)
Люблю всех безмерно".