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34-летняя актриса Настя Задорожная выходит замуж

Вчера, 10:16
34-летняя актриса и певица Настя Задорожная, наконец, нашла своё счастье.

34-летняя актриса Настя Задорожная выходит замуж
Настя одна из тех знаменитостей, кто не афиширует личную жизнь в Инстаграм. Наверно, именно поэтому на её страничке уютно и нет грязи.

В начале ноября Настя разместила снимок, на котором держит мужчину за руку. Но главное, что на безымянном пальчике правой руки Задорожной красуется колечко с бриллиантом.

34-летняя актриса Настя Задорожная выходит замуж


"пАЙ-ДУ)", - подписала Настя снимок, скорее всего намекая на английское "I do" = "Я согласна".

Поклонники написали актрисе много добрых слов и пожеланий. А через день артистка добавила ещё фотографий и написала:

"Думаете, чтобы попасть в мой безукоризненный, ни с чем несравнимый инстаграм, достаточно пойти стандартными методами?

Типа подарить кольцо и пообещать полцарства впридачу?

Фигушки)

Я, как в той песне Сурового, могу пойти экономным методом-сделаю «обгрызание» (смотри фото 2)!

#настязадорожная

#берегирукусеня".

34-летняя актриса Настя Задорожная выходит замуж


34-летняя актриса Настя Задорожная выходит замуж


Кстати, на днях Анастасия Задорожная приехала на премию журнала GLAMOUR, после чего СМИ написали о том, что Настя была одна из тех, над кем явно поиздевались стилисты и визажисты, сделавшие неудачный мейк и выбрав странный костюм.

34-летняя актриса Настя Задорожная выходит замуж


Задорожная решила за коллег заступиться:

"Total Look @lelynx.store

Style @asenina

Muah @eugenia_lenz

Jewelry @blueboxmoscow

P.S.

Мои непревзойдённые знатоки красоты)

Знатоки пока без кавычек. Демонстрация вкуса и нормы этики пока у нас функционируют не самым лучшим образом. Но я верю в то, что с этим мы организованно справимся!)

Итак!

Яркий мэйк потому, что так надо!

И как мы видим на представленном снимке-он становится куда МЕНЕЕ заметным. Так что его наличие в таком объёме просто необходимо.

Касательно этики - дорогие подписчицы и подписуслики, которые не стесняются в выражениях! В следующий раз постесняйтесь! Вас читают профессиональные люди и от такого вот конфуза в комментариях идут нервно плакать. Десятки лет опыта и признания, а тут ТАКОЕ!)

Люблю всех безмерно".

34-летняя актриса Настя Задорожная выходит замуж

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Ключевые слова: Настя Задорожная

Количество просмотров: 3 302
Автор: Mysha

Автор фото: Инстаграм

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