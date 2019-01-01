34-летняя актриса Настя Задорожная выходит замуж

Настя одна из тех знаменитостей, кто не афиширует личную жизнь в Инстаграм. Наверно, именно поэтому на её страничке уютно и нет грязи.В начале ноября Настя разместила снимок, на котором держит мужчину за руку. Но главное, что на безымянном пальчике правой руки Задорожной красуется колечко с бриллиантом."пАЙ-ДУ)", - подписала Настя снимок, скорее всего намекая на английское "I do" = "Я согласна".Поклонники написали актрисе много добрых слов и пожеланий. А через день артистка добавила ещё фотографий и написала:"Думаете, чтобы попасть в мой безукоризненный, ни с чем несравнимый инстаграм, достаточно пойти стандартными методами?Типа подарить кольцо и пообещать полцарства впридачу?Фигушки)Я, как в той песне Сурового, могу пойти экономным методом-сделаю «обгрызание» (смотри фото 2)!#настязадорожная#берегирукусеня".Кстати, на днях Анастасия Задорожная приехала на премию журнала GLAMOUR, после чего СМИ написали о том, что Настя была одна из тех, над кем явно поиздевались стилисты и визажисты, сделавшие неудачный мейк и выбрав странный костюм.Задорожная решила за коллег заступиться:"Total Look @lelynx.storeStyle @aseninaMuah @eugenia_lenzJewelry @blueboxmoscowP.S.Мои непревзойдённые знатоки красоты)Знатоки пока без кавычек. Демонстрация вкуса и нормы этики пока у нас функционируют не самым лучшим образом. Но я верю в то, что с этим мы организованно справимся!)Итак!Яркий мэйк потому, что так надо!И как мы видим на представленном снимке-он становится куда МЕНЕЕ заметным. Так что его наличие в таком объёме просто необходимо.Касательно этики - дорогие подписчицы и подписуслики, которые не стесняются в выражениях! В следующий раз постесняйтесь! Вас читают профессиональные люди и от такого вот конфуза в комментариях идут нервно плакать. Десятки лет опыта и признания, а тут ТАКОЕ!)Люблю всех безмерно".