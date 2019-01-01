В свежем интервью для New York Times Брэд признался, что даже не знает количество женщин, с которыми ему приписывали романы за последние два-три года: "Я уже давно не читаю прессу о себе, но могу сказать, что всё это неправда. Я не ищу специально, но и не избегаю отношений" - заявил актер и добавил: "В 90-е мне было очень неприятно от этой шумихи и внимания, я закрывался от всего и курил косяк, и словно был в заключении. Теперь я свободен и просто продолжаю жить".
Брэд Питт впервые рассказал о романах после расставания с Анджелиной Джоли
Сегодня, 02:47
По информации западных СМИ, актёр Брэд Питт буквально "меняет" женщин по несколько раз в год.
Некоторые вопросы по громкому разводу Анджелины Джоли и Брэда Питта до сих пор не улажены, однако звездам то и дело приписывают всё новые отношения. Самой свежей жертвой СМИ, "заподозренной" в романе с Питтом, стала 30-летняя актриса Алия Шокат. Её видели в компании актера, что немедленно послужило поводом для сообщений о романе.
В свежем интервью для New York Times Брэд признался, что даже не знает количество женщин, с которыми ему приписывали романы за последние два-три года: "Я уже давно не читаю прессу о себе, но могу сказать, что всё это неправда. Я не ищу специально, но и не избегаю отношений" - заявил актер и добавил: "В 90-е мне было очень неприятно от этой шумихи и внимания, я закрывался от всего и курил косяк, и словно был в заключении. Теперь я свободен и просто продолжаю жить".
В свежем интервью для New York Times Брэд признался, что даже не знает количество женщин, с которыми ему приписывали романы за последние два-три года: "Я уже давно не читаю прессу о себе, но могу сказать, что всё это неправда. Я не ищу специально, но и не избегаю отношений" - заявил актер и добавил: "В 90-е мне было очень неприятно от этой шумихи и внимания, я закрывался от всего и курил косяк, и словно был в заключении. Теперь я свободен и просто продолжаю жить".
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Ключевые слова: Брэд Питт, Анджелина Джоли
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Автор: KatarinaПерейти в галерею
Автор фото: vogue.com, insider.com, instagram.com
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Автор фото: vogue.com, insider.com, instagram.com
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