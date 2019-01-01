Стала известна правда о новом романе Брэда Питта

Впервые о романе 55-летнего Брэда Питта и 30-летней Алии Шокат стало известно почти две недели назад - за это время они успели появиться вместе на нескольких мероприятиях. Так, их заметили на выставке в художественной галерее, в другой день "влюбленные" посетили премьеру оперы Канье Уэста.Шокат пока не является большой звездой. У девушки есть иракские, норвежские, ирландские и итальянские корни.Несмотря на совместные выходы, близкий к паре источник утверждает, что между Брэдом и Алией нет никакого намёка на роман: "они просто хорошие друзья, в их отношениях нет романтики". Напомним, что за несколько лет, пока тянется развод с Анджелиной Джоли, Питту приписывали несколько романов, однако до сегодняшнего дня ни один из них не подтвердился.