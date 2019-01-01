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Стала известна правда о новом романе Брэда Питта

Вчера, 22:45
Недавно западные СМИ сообщили об отношениях актера Брэда Питта и молодой актрисы.

Стала известна правда о новом романе Брэда Питта
Впервые о романе 55-летнего Брэда Питта и 30-летней Алии Шокат стало известно почти две недели назад - за это время они успели появиться вместе на нескольких мероприятиях. Так, их заметили на выставке в художественной галерее, в другой день "влюбленные" посетили премьеру оперы Канье Уэста.

Стала известна правда о новом романе Брэда Питта


Стала известна правда о новом романе Брэда Питта


Шокат пока не является большой звездой. У девушки есть иракские, норвежские, ирландские и итальянские корни.

Стала известна правда о новом романе Брэда Питта


Стала известна правда о новом романе Брэда Питта


Стала известна правда о новом романе Брэда Питта


Несмотря на совместные выходы, близкий к паре источник утверждает, что между Брэдом и Алией нет никакого намёка на роман: "они просто хорошие друзья, в их отношениях нет романтики". Напомним, что за несколько лет, пока тянется развод с Анджелиной Джоли, Питту приписывали несколько романов, однако до сегодняшнего дня ни один из них не подтвердился.

Стала известна правда о новом романе Брэда Питта


Стала известна правда о новом романе Брэда Питта

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Ключевые слова: Брэд Питт, Алия Шокат

Количество просмотров: 3 445
Автор: Katarina

Автор фото: gq.com.au, dailybeast.com, usmagazine.com, dailymail.co.uk, instagram.com

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