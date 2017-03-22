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Нюша рассказала о подготовке к свадьбе

Сегодня, 18:13
В начале этого года популярная певица Нюша ответила согласием на предложение руки и сердца своему возлюбленному Игорю Сивову.

Нюша рассказала о подготовке к свадьбе
В данный момент у певицы полным ходом идет подготовка к свадьбе.

Молодые еще не решили, когда именно они распишутся. Но Нюша уже начала думать о том, какой хочет видеть свою свадьбу.

На торжество будут приглашены лишь родные и близкие друзья пары.

Нюша рассказала о подготовке к свадьбе


«С организацией мне, конечно, помогут профессионалы и мои родные, но контролировать хочется все самой. Свадьбу планируем сыграть в узком кругу, среди самых близких и друзей. Нам не хочется пышного шумного застолья с огромным количеством незнакомых нам людей, журналистами, фотографами. Не считаю, что столь важное личное событие нужно выносить напоказ. Все-таки счастье любит тишину», – рассказала 26-летняя певица.

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Ключевые слова: Нюша

Количество просмотров: 5 928
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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