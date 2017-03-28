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Мама Александры Бортич была против ее парня

Сегодня, 15:45
Молодая актриса Александра Бортич старается не рассказывать о своей личной жизни.

Мама Александры Бортич была против ее парня
Но журналисты смогли узнать, что уже пару месяцев девушка встречается с рэпером Мезза.
Мама Александры Бортич была против ее парня


По признанию Александры ее мама сначала не приняла ее нового бойфренда.

«На фотографиях маме он вообще не приглянулся, – вспоминает Бортич. – Она была против, запрещала встречаться и уж тем более жить вместе».

Мама Александры Бортич была против ее парня


Но по истечении какого-то времени мама 22-летней актрисы смирилась с ее выбором.

«Я люблю своего мужчину и прислушиваюсь к нему во всем, – рассказывала артистка. – Маме пришлось познакомиться с ним, тогда она изменила свое негативное отношение. Они нашли общий язык, теперь мы всегда желанные гости в родительском доме».

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Ключевые слова: Александра Бортич

Количество просмотров: 4 797
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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Мама Александры Бортич была против ее парня Молодая актриса Александра Бортич старается не рассказывать о своей личной жизни.
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