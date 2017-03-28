Мама Александры Бортич была против ее парня

Но журналисты смогли узнать, что уже пару месяцев девушка встречается с рэпером Мезза.По признанию Александры ее мама сначала не приняла ее нового бойфренда.«На фотографиях маме он вообще не приглянулся, – вспоминает Бортич. – Она была против, запрещала встречаться и уж тем более жить вместе».Но по истечении какого-то времени мама 22-летней актрисы смирилась с ее выбором.«Я люблю своего мужчину и прислушиваюсь к нему во всем, – рассказывала артистка. – Маме пришлось познакомиться с ним, тогда она изменила свое негативное отношение. Они нашли общий язык, теперь мы всегда желанные гости в родительском доме».