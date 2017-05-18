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Экс-бойфренд Аделины Сотниковой высказался о ее романе с сыном Валерии

Вчера, 19:08
Почти год назад завязался роман между телеведущим Александром Молочко и олимпийской чемпионкой Аделиной Сотниковой.

Экс-бойфренд Аделины Сотниковой высказался о ее романе с сыном Валерии
Долгое время об их романе не было известно, они старались это не афишировать.

Но спустя какое-то время пара приняла решение расстаться.

В настоящий момент Аделина встречается с сыном Валерии, Арсением Шульгиным.

Экс-бойфренд Аделины Сотниковой высказался о ее романе с сыном Валерии


"Я еще раз убедился, что счастье любит тишину. Аделине рассказали, что якобы я ей изменил с некоей моделью. Но та, другая, девушка – это предыдущие отношения, мимолетный роман, который случился до Аделины. Наши отношения не выдержали напора со стороны СМИ и сплетен. Решение расстаться приняла Аделина", – сообщил Александр.

Экс-бойфренд Аделины Сотниковой высказался о ее романе с сыном Валерии


Касательно новых отношений Аделины, Молочко сообщил следующее: "Не уверен, что это тот, кто ей нужен. Но если это так, буду рад… С Аделиной мы иногда созваниваемся. Увы, мне сложно оставаться друзьями с бывшей девушкой".

Отметим, что сердце самого Александра сейчас несвободно.

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Ключевые слова: Аделина Сотникова, Александр Молочко, Арсений Шульгин

Количество просмотров: 9 477
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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