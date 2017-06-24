Яна Поплавская не торопится со свадьбой с молодым возлюбленным

Яна редко посещала светские мероприятия со своим избранником. Поплавская признается, что они уже три года живут вместе, но пока не торопятся со свадьбой.«Мой гражданский муж за все эти одиннадцать лет, что мы знаем друг друга, наверное, раз пять делал мне предложение. Впервые еще в 2006 году! Я пока не решила, но думаю, что решу. Сейчас я уже знаю, что синий штамп снять быстро – за две недели. На отношения он не влияет, а с юридической точки зрения всегда можно договориться на берегу. Поэтому тут никаких определенных страхов у меня нет. Я уже прошла все стадии и понимаю, что такое брак, загс, развод, и мой муж это знает. Другой вопрос – свадьба, она должна быть красивым событийным рядом», - поделилась актриса.Кто знает, может в ближайшее время Яна все таки созреет, чтобы расписаться со своим гражданским мужем, и поделится с нами фотографиями со свадьбы.