Яна Поплавская не торопится со свадьбой с молодым возлюбленным

«Мой гражданский муж за все эти одиннадцать лет, что мы знаем друг друга, наверное, раз пять делал мне предложение. Впервые еще в 2006 году! Я пока не решила, но думаю, что решу. Сейчас я уже знаю, что синий штамп снять быстро – за две недели. На отношения он не влияет, а с юридической точки зрения всегда можно договориться на берегу. Поэтому тут никаких определенных страхов у меня нет. Я уже прошла все стадии и понимаю, что такое брак, загс, развод, и мой муж это знает. Другой вопрос – свадьба, она должна быть красивым событийным рядом», - поделилась актриса.
Кто знает, может в ближайшее время Яна все таки созреет, чтобы расписаться со своим гражданским мужем, и поделится с нами фотографиями со свадьбы.