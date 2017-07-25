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Ольга Ушакова вышла замуж на Кипре

Сегодня, 10:18
О личной жизни телеведущей передачи "Доброе утро" Ольги Ушаковой мало что известно.

Ольга Ушакова вышла замуж на Кипре
Но вот радостной новостью она не смогла не поделиться со своими подписчиками, сообщив о том, что вышла замуж.

Свадьба прошла еще неделю назад, 17 июля, но фотографию Ольга решилась опубликовать только сейчас. Церемония прошла на острове Кипр на морском побережье.

Ольга Ушакова вышла замуж на Кипре


Поклонники поспешили поздравить телеведущую со свадьбой.

«Рада за Вас, Ольга! Вы замечательный человек, достойный всего самого лучшего! Огромного Вам Счастья, Любви бескрайней и Гармонии!», «Вот это красота !!! мира и гармонии вашей семье», «Самые теплые сердечные поздравления!!! Счастья и любви на долгие-долгие годы», «Ура!!!! Поздравляю!!!! Любовь да совет!!! И с двумя детьми можно замуж!!!», Как романтично и красиво! Олечка, счастья Вам безоблачного!»

Ольга Ушакова вышла замуж на Кипре


Напомним, что у Ольги подрастают двое замечательных дочерей, и она очень рада, что супруг смог подружиться с ними.

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Ключевые слова: Ольга Ушакова

Количество просмотров: 3 458
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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