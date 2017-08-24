Возлюбленная Венсана Касселя впервые прокомментировала роман с актером

В ходе беседы 20-летняя девушка впервые поведала подробности отношений со знаменитым актером.«Это был волшебный момент — мы оказались в одном месте в одно и то же время. Я не могу раскрыть все детали нашего знакомства, но скажу, что мы оба обожаем серфинг», - поделилась своим первым впечатлением при знакомстве с Касселем.По словам Тины, она даже не догадывалась, что перед ним знаменитость.«Я выросла в сельской местности, — делится девушка. — У нас не было телевизора, и мы не ходили в кино. В детстве мои интересы ограничивались школой и футболом. До нашего знакомства я ничего не слышала о Венсане Касселе и не знала, кто он, пока нас не окружили папарацци».Стоит отметить, что о романе актера с молодой моделью стало известно зимой 2016 года, и судя по всему влюбленные счастливы друг с другом.