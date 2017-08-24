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Возлюбленная Венсана Касселя впервые прокомментировала роман с актером

Сегодня, 12:03
На днях молодая возлюбленная 50-летнего актера Венсана Касселя, модель Тина Кунаки, побеседовала с журналистами.

Возлюбленная Венсана Касселя впервые прокомментировала роман с актером
В ходе беседы 20-летняя девушка впервые поведала подробности отношений со знаменитым актером.

«Это был волшебный момент — мы оказались в одном месте в одно и то же время. Я не могу раскрыть все детали нашего знакомства, но скажу, что мы оба обожаем серфинг», - поделилась своим первым впечатлением при знакомстве с Касселем.

По словам Тины, она даже не догадывалась, что перед ним знаменитость.

Возлюбленная Венсана Касселя впервые прокомментировала роман с актером


«Я выросла в сельской местности, — делится девушка. — У нас не было телевизора, и мы не ходили в кино. В детстве мои интересы ограничивались школой и футболом. До нашего знакомства я ничего не слышала о Венсане Касселе и не знала, кто он, пока нас не окружили папарацци».

Стоит отметить, что о романе актера с молодой моделью стало известно зимой 2016 года, и судя по всему влюбленные счастливы друг с другом.

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Ключевые слова: Венсан Кассель, Тина Кунаки

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Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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Возлюбленная Венсана Касселя впервые прокомментировала роман с актером На днях молодая возлюбленная 50-летнего актера Венсана Касселя, модель Тина Кунаки, побеседовала с журналистами.
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