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Ольга Бузова ищет претендента на свою маленькую грудь

Сегодня, 00:19
Несмотря на массу работы и любовь зрителей, Ольга Бузова очень одинока. В своем блоге Оля поделилась женскими переживаниями во время очередного перелёта:

Ольга Бузова ищет претендента на свою маленькую грудь
"Весь полет не спала... думала, очень много... о себе, о своей жизни, о планах, о целях, о будущем... Многие думают, что я железная, друзья даже в шутку меня называют "робот", так как что бы не происходило со мной, я пашу как папа Карло круглосуточно...Некоторым кажется, что жизненные ситуации, которые происходили со мной настолько меня закалили, что мне чуждо многое человеческое...Это не так. Скажу больше, я стала ещё более сентиментальной... Мне сложно. Очень. Я устала быть сильной, устала быть одна. Я мечтаю гулять с любимым по парку, целоваться под луной и засыпать в обнимку"

- пишет Бузова.

Ольга Бузова ищет претендента на свою маленькую грудь


Ольга Бузова ищет претендента на свою маленькую грудь


Ведущая призналась, что по сей день не может простить измены Дмитрию Тарасову:

"Прошел почти год... а я до сих пор не могу никого к себе подпустить, да и мужчины в последнее время "измельчали". Без обид, это, надеюсь, касается не всех, и где-то ходит по этой земле "мой" человек....но я не хочу довольствоваться малым. Чем дольше я нахожусь одна, тем выше становится моя планка в отношениях... мне нужна сказка, мне нужны настоящие мужские поступки. Сейчас по моим щекам текут слезы... В последнее время со мной это часто происходит, но я никогда это никому не показываю. Никто не хочет видеть слезы, всем нужна улыбка, лёгкость и позитив...Это не истерика, не отчаяние, уже сегодня вечером я буду улыбаться вместе с родной сестрой и подругой, и рассказывать им о своей поездке. Это мои мысли, которыми я делюсь с вами...можно??? я не хочу лишать себя веры в сказку".

Ольга Бузова ищет претендента на свою маленькую грудь


При этом Ольга, как и любая женщина, хочет мужчину, который полюбит её такой, какой она является в реальной жизни:

"Мне нужен Лучший. Верный. Добрый. С чувством юмора. Настоящий. Заботливый. Смелый. Сильный. Единственный. Тот, который увидит во мне милую, нежную девочку. Который полюбит меня со всеми моими недостатками, тараканами и комплексами, маленькой грудью и морщинками вокруг глаз. С которым я смогу быть собой. Счастливой, любимой и свободной. И который никогда не причинит мне боль. Второй раз я это просто не переживу. Я до сих пор не понимаю как я пережила развод...и пережила ли ещё? Но ещё раз такого я не вынесу. Это точно. Потому что если я люблю, то я отдаюсь полностью, без остатка. Либо всё, либо ничего. Лучше я буду одна. Чем с кем попало. Я максималистка. Во всём. Значит пока так. Девочки, никогда не соглашайтесь на меньшее".

Ольга Бузова ищет претендента на свою маленькую грудь


Как это часто бывает, свои мысли Оля завершила, напомнив, что совсем скоро выходит её новая песня. Поклонники призвали Бузову как можно чаще делиться чем-то личным. Они уверены, что так звездной брюнетке намного легче пережить всё то, что свалилось на её хрупкие женские плечи.

Ольга Бузова ищет претендента на свою маленькую грудь

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Ключевые слова: Ольга Бузова

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Автор: Mysha

Автор фото: @buzova86

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