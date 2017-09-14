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Джанет Джексон смогла избавиться от лишнего веса за экстремально короткий срок

Сегодня, 19:15
В начале этого года знаменитая певица Джанет Джексон родила первенца.

Джанет Джексон смогла избавиться от лишнего веса за экстремально короткий срок
В течение всего срока беременности исполнительница набрала очень много лишнего веса, поэтому как только ребенок появился на свет, начала усиленные меры по похудению. Хотя врачи ей запретили резко худеть, но это Джанет не остановило.

Уже через несколько месяцев после рождения ребенка, Джексон смогла избавиться от 23 килограммов, а потом сбросила еще 29 кг.

Джанет Джексон смогла избавиться от лишнего веса за экстремально короткий срок


В итоге всего за полгода она похудела на 50 кг. Главное, чтобы это никак не отразилось на здоровье звезды.

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Ключевые слова: Джанет Джексон

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Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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