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Алена Хмельницкая отмечает день рождения на Гоа и показывает фигуру в бикини

Сегодня, 09:58
Некоторое время назад известная актриса Алена Хмельницкая с новым избранником и дочкой отправилась на Гоа, где и встретила новый 2018-й год.

Алена Хмельницкая отмечает день рождения на Гоа и показывает фигуру в бикини
А на днях там же Алена отметила и 47-летие. Актриса опубликовала снимок в бикини, продемонстрировав идеальную фигуру и поблагодарив близких за поддержку.

Алена Хмельницкая отмечает день рождения на Гоа и показывает фигуру в бикини


«Happy Birthday to me!!! Спасибо моим самым лучшим родителям на свете! Спасибо моим доченькам, спасибо моему любимому и моим друзьям за то, что я такая, какая есть, за то, что вы рядом со мной, радуетесь, переживаете и поддерживаете меня!!! Спасибо всем вам за ваши комментарии, поздравления, эта та обратная связь, которая мне необходима! Полетели дальше!))», — написала на своей личной странице Хмельницкая.

Алена в первый раз оказалась на Гоа и осталась в полном в восторге от местной красоты, которой наслаждается каждый день.

Алена Хмельницкая отмечает день рождения на Гоа и показывает фигуру в бикини

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Ключевые слова: Алена Хмельницкая

Количество просмотров: 4 823
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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