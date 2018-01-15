Алена Хмельницкая отмечает день рождения на Гоа и показывает фигуру в бикини

А на днях там же Алена отметила и 47-летие. Актриса опубликовала снимок в бикини, продемонстрировав идеальную фигуру и поблагодарив близких за поддержку.«Happy Birthday to me!!! Спасибо моим самым лучшим родителям на свете! Спасибо моим доченькам, спасибо моему любимому и моим друзьям за то, что я такая, какая есть, за то, что вы рядом со мной, радуетесь, переживаете и поддерживаете меня!!! Спасибо всем вам за ваши комментарии, поздравления, эта та обратная связь, которая мне необходима! Полетели дальше!))», — написала на своей личной странице Хмельницкая.Алена в первый раз оказалась на Гоа и осталась в полном в восторге от местной красоты, которой наслаждается каждый день.