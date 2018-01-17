Поклонники встревожены здоровьем похудевшей Алены Шишковой

Алена Шишкова может похвастаться идеальной фигурой, которую не устает демонстрировать на новых фотографиях, появляясь в открытых нарядах либо купальниках.
Недавно же Алена опубликовала фотографию, на которой запечатлена в спортивном костюме, оголив плоский живот. Но пользователи Сети встревожились нездоровой худобой Шишковой.
«Уже ужасно не красиво», «Слишком худая», «Все меньше и меньше», - пишут обеспокоенные фолловеры.
Хотя некоторые поклонники наоборот похвалили Алену за то, что она уделяет своей фигуре особое внимание, и восхитились ее внешним видом.
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