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Поклонники встревожены здоровьем похудевшей Алены Шишковой

Сегодня, 10:43
Алена Шишкова может похвастаться идеальной фигурой, которую не устает демонстрировать на новых фотографиях, появляясь в открытых нарядах либо купальниках.

Поклонники встревожены здоровьем похудевшей Алены Шишковой
Недавно же Алена опубликовала фотографию, на которой запечатлена в спортивном костюме, оголив плоский живот. Но пользователи Сети встревожились нездоровой худобой Шишковой.

Поклонники встревожены здоровьем похудевшей Алены Шишковой


«Уже ужасно не красиво», «Слишком худая», «Все меньше и меньше», - пишут обеспокоенные фолловеры.

Хотя некоторые поклонники наоборот похвалили Алену за то, что она уделяет своей фигуре особое внимание, и восхитились ее внешним видом.

Поклонники встревожены здоровьем похудевшей Алены Шишковой

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Ключевые слова: Алена Шишкова

Количество просмотров: 4 108
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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