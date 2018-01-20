Хотя сама знаменитость всегда отмечала, что ее маленькая грудь нисколько не тревожит. Ольга решила ответить одной из подписчиц, назвав размер своей груди, 75В. Но многие не поверили словам Бузовой.
Ольга Бузова ответила подписчице, сообщив размер своей груди
Сегодня, 13:42
В настоящее время телеведущая Ольга Бузова находится в долгожданном отпуске и активно делится с подписчиками свежими фотографиями.
Последний снимок Ольги в купальнике вызвал жаркие споры среди ее подписчиков. Одни похвалили телеведущую за роскошный внешний вид, другие же раскритиковали за чрезмерную худобу.
Хотя сама знаменитость всегда отмечала, что ее маленькая грудь нисколько не тревожит. Ольга решила ответить одной из подписчиц, назвав размер своей груди, 75В. Но многие не поверили словам Бузовой.
Хотя сама знаменитость всегда отмечала, что ее маленькая грудь нисколько не тревожит. Ольга решила ответить одной из подписчиц, назвав размер своей груди, 75В. Но многие не поверили словам Бузовой.
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Ключевые слова: Ольга Бузова
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Количество просмотров: 7 696
Автор: zvezdaПерейти в галерею
Автор фото: Instagram
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Автор фото: Instagram
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