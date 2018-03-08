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Алена Шишкова показала роскошную грудь в откровенном купальнике

Вчера, 15:32
Модель Алена Шишкова является активным пользователем Сети, она часто радует своих подписчиков новыми снимками из повседневной жизни.

Алена Шишкова показала роскошную грудь в откровенном купальнике
Алена является обладательницей стройной фигуры, что не устает демонстрировать на откровенных снимках. Недавно же модель разместила фотографию, на которой позирует в зеленом необычном монокини.

Алена Шишкова показала роскошную грудь в откровенном купальнике


Модель купальника сделала акцент на ее груди, что привело в восторг ее фолловеров. Хотя некоторые обвинили Алену в том, что она чересчур увлекается фотошопом перед публикацией снимков.

Алена Шишкова показала роскошную грудь в откровенном купальнике

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Ключевые слова: Алена Шишкова

Количество просмотров: 8 086
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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