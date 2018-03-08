Алена Шишкова показала роскошную грудь в откровенном купальнике

Алена является обладательницей стройной фигуры, что не устает демонстрировать на откровенных снимках. Недавно же модель разместила фотографию, на которой позирует в зеленом необычном монокини.Модель купальника сделала акцент на ее груди, что привело в восторг ее фолловеров. Хотя некоторые обвинили Алену в том, что она чересчур увлекается фотошопом перед публикацией снимков.