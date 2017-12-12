Звёзды.ru
Музыка Бьюти видео
Все новости Досье звезд Звезды Инстаграм Восходящие звезды Фотогалереи Фотосессии
Добавить в закладки

Возлюбленная Криштиану Роналду Джорджина Родригес показала фигуру в бикини

Сегодня, 21:01
Мама младшего ребенка знаменитого футболиста Джорджина Родригес показала роскошную фигуру.

Возлюбленная Криштиану Роналду Джорджина Родригес показала фигуру в бикини
Несмотря на постоянно появляющиеся в различных изданиях слухи о том, что пара вот-вот расстанется и до свадьбы, намеченной на лето, дело так и не дойдёт, Криштиану и Джорджина счастливы вместе. Совсем недавно поклонники обсуждали снимки, на которых они проводят отпуск на курорте в горах.

Возлюбленная Криштиану Роналду Джорджина Родригес показала фигуру в бикини


Возлюбленная Криштиану Роналду Джорджина Родригес показала фигуру в бикини


Возлюбленная Криштиану Роналду Джорджина Родригес показала фигуру в бикини


Теперь, для того чтобы согреться и закрепить эффект от закаливания, Джорджина принимает солнечные ванны у бассейна. Пользователи сети неустанно восхищаются потрясающей фигурой Родригес - её формы действительно идеальны.

Возлюбленная Криштиану Роналду Джорджина Родригес показала фигуру в бикини


Возлюбленная Криштиану Роналду Джорджина Родригес показала фигуру в бикини


Возлюбленная Криштиану Роналду Джорджина Родригес показала фигуру в бикини


Возлюбленная Криштиану Роналду Джорджина Родригес показала фигуру в бикини

← Новая песня Маши Вебер пробирает "До м...

Ключевые слова: Криштиану Роналду, Джорджина Родригес

Количество просмотров: 4 641
Автор: Katarina

Автор фото: instagram, vk.com, daily mail

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею

Загрузка...
Похожие новости
Криштиану Роналду и Джорджина Родригес отправились в романтическое путешествие
Джорджина Родригес не обделяет детей Криштиану Роналду своим вниманием
Криштиану Роналду и Джорджина Родригес отдыхают вместе вопреки слухам об измене футболиста
Джорджина Родригес поведала о своих чувствах к Криштиану Роналду
Самое популярное за неделю

Возлюбленная Криштиану Роналду Джорджина Родригес показала фигуру в бикини Мама младшего ребенка знаменитого футболиста Джорджина Родригес показала роскошную фигуру.
Новая песня Маши Вебер пробирает "До мурашек" Новая песня Маши Вебер – это история, наполненная светлой печалью, ода ушедшей любви.
Анита Цой одевается также, как и Бейонсе Недавние фотографии певицы Аниты Цой вызвали активные обсуждения в Сети.
Екатерину Варнаву обвинили в желании быть похожей на Леди Гага Звезда Comedy Woman Екатерина Варнава довольно часто становится объектом критики со стороны пользователей Сети.
Кендалл Дженнер раскрыла правду, почему не афиширует свою личную жизнь Кендалл Дженнер выросла в знаменитой семье, но тем не менее ее личная жизнь окутана тайной.
TimeOut.ru Film.ru Cars.ru Hi-Fi.ru NewsLand.com Все проекты
C-Media Рейтинг@Mail.ru © 2004—2017 Звёзды.ru

Мобильная версия | Обратная связь | Правообладателям | RSS

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

ООО «Си-медиа», являющееся владельцем данного ресурса, доводит до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.