Теперь, для того чтобы согреться и закрепить эффект от закаливания, Джорджина принимает солнечные ванны у бассейна. Пользователи сети неустанно восхищаются потрясающей фигурой Родригес - её формы действительно идеальны.
Возлюбленная Криштиану Роналду Джорджина Родригес показала фигуру в бикини
Сегодня, 21:01
Мама младшего ребенка знаменитого футболиста Джорджина Родригес показала роскошную фигуру.
Несмотря на постоянно появляющиеся в различных изданиях слухи о том, что пара вот-вот расстанется и до свадьбы, намеченной на лето, дело так и не дойдёт, Криштиану и Джорджина счастливы вместе. Совсем недавно поклонники обсуждали снимки, на которых они проводят отпуск на курорте в горах.
Теперь, для того чтобы согреться и закрепить эффект от закаливания, Джорджина принимает солнечные ванны у бассейна. Пользователи сети неустанно восхищаются потрясающей фигурой Родригес - её формы действительно идеальны.
Теперь, для того чтобы согреться и закрепить эффект от закаливания, Джорджина принимает солнечные ванны у бассейна. Пользователи сети неустанно восхищаются потрясающей фигурой Родригес - её формы действительно идеальны.
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Ключевые слова: Криштиану Роналду, Джорджина Родригес
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Количество просмотров: 4 641
Автор: KatarinaПерейти в галерею
Автор фото: instagram, vk.com, daily mail
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Автор фото: instagram, vk.com, daily mail
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