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Кристина Асмус наплевала на свою фигуру

Сегодня, 10:09
Накануне, Кристина Асмус засветилась в супермаркете, а в её тележке кроме дочери, мороженого, крендельков и фруктов обнаружились чипсы.

Кристина Асмус наплевала на свою фигуру
Удивительно, если Кристина употребляет их сама или разрешает их есть дочери. Конечно, можно предположить, что это чипсы для Гарика, но он, судя по всему, должен был быть обеспечен чипсами другого производителя.

Кристина Асмус наплевала на свою фигуру


Даже не верится, что стройная Кристина Асмус может есть чипсы, которые считаются злом для всех поборников здорового образа жизни.

Кристина Асмус наплевала на свою фигуру



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Ключевые слова: Кристина Асмус, Гарик Харламов

Количество просмотров: 7 241
Автор: Lili

Автор фото: instagram

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