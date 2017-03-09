Кристина Асмус наплевала на свою фигуру

Удивительно, если Кристина употребляет их сама или разрешает их есть дочери. Конечно, можно предположить, что это чипсы для Гарика, но он, судя по всему, должен был быть обеспечен чипсами другого производителя.Даже не верится, что стройная Кристина Асмус может есть чипсы, которые считаются злом для всех поборников здорового образа жизни.