Даже не верится, что стройная Кристина Асмус может есть чипсы, которые считаются злом для всех поборников здорового образа жизни.
Кристина Асмус наплевала на свою фигуру
Сегодня, 10:09
Накануне, Кристина Асмус засветилась в супермаркете, а в её тележке кроме дочери, мороженого, крендельков и фруктов обнаружились чипсы.
Удивительно, если Кристина употребляет их сама или разрешает их есть дочери. Конечно, можно предположить, что это чипсы для Гарика, но он, судя по всему, должен был быть обеспечен чипсами другого производителя.
Даже не верится, что стройная Кристина Асмус может есть чипсы, которые считаются злом для всех поборников здорового образа жизни.
Даже не верится, что стройная Кристина Асмус может есть чипсы, которые считаются злом для всех поборников здорового образа жизни.
← «Воскресшая» Настасья Самбурская наш... Эмбер Херд показала фигуру в купальни... →
Ключевые слова: Кристина Асмус, Гарик Харламов
Количество просмотров: 7 241
Количество просмотров: 7 241
Автор: LiliПерейти в галерею
Автор фото: instagram
Поделись с друзьями:
Автор фото: instagram
Поделись с друзьями:
Загрузка...
Похожие новости
Самое популярное за неделю
Младший брат Пэрис Хилтон удивил сеть своей скромной свадьбой Наследник многомиллионного состояния и брат светской львицы Пэрис Хилтон Баррон сочетался браком со своей возлюбленной.
Виктория Бекхэм «нарядила» мужа в платье школьницы Странное и неожиданное фото появилось в личном блоге дизайнера Виктории Бекхэм.
Кристина Асмус наплевала на свою фигуру Накануне, Кристина Асмус засветилась в супермаркете, а в её тележке кроме дочери, мороженого, крендельков и фруктов обнаружились чипсы.
Загрузка...