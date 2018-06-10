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Катя Жаркова опубликовала снимок в купальнике, не подвергнутый обработке

Вчера, 18:57
Российская модель Катя Жаркова является моделью с нестандартной фигурой, она часто делится с поклонниками новыми фотографиями из фотосессий.

Катя Жаркова опубликовала снимок в купальнике, не подвергнутый обработке
На днях в микроблоге женщины появился снимок с отдыха, на котором она запечатлена в купальнике. Фотографии не подвергались предварительной обработке, таким образом Катя решила показать, что нисколько не стесняется своей фигуры

Катя Жаркова опубликовала снимок в купальнике, не подвергнутый обработке


«Я не худая! Но не переживаю по этому поводу: чувствую себя красивой, хоть и читаю в комментариях в своем блоге, что толстая», — заявляла как-то модель.

Стоит отметить, что более двух лет назад Катя впервые стала мамой, родив очаровательную дочку.

Катя Жаркова опубликовала снимок в купальнике, не подвергнутый обработке

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Ключевые слова: Катя Жаркова

Количество просмотров: 7 865
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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