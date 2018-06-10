Катя Жаркова опубликовала снимок в купальнике, не подвергнутый обработке

На днях в микроблоге женщины появился снимок с отдыха, на котором она запечатлена в купальнике. Фотографии не подвергались предварительной обработке, таким образом Катя решила показать, что нисколько не стесняется своей фигуры«Я не худая! Но не переживаю по этому поводу: чувствую себя красивой, хоть и читаю в комментариях в своем блоге, что толстая», — заявляла как-то модель.Стоит отметить, что более двух лет назад Катя впервые стала мамой, родив очаровательную дочку.