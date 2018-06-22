Светлана Лобода стремительно худеет после родов

Но даже за такое короткое время исполнительница уже смогла вернуть себе прежние формы. Хотя по мнению фанатов, она выглядит даже лучше, чем до рождения второго ребенка. Недавно в микроблоге Светланы была опубликована фотография, на которой она позирует в черном комбинезоне, демонстрируя стройную фигуру.
«Красотка и умница!», «Эффектная!», «Просто секс!» - пишут в комментариях пользователи Сети.
Хотя некоторые заметили, что такой наряд выглядит неуместно, явно не хватает юбки.
Ключевые слова: Светлана Лобода
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