Ника Белоцерковская очаровала кадром в купальнике и с котом

Там её ждали не только друзья, но и верный рыжий кот породы мейн-кун. На новом снимке с отдыха Ника позирует около бассейна в купальнике, держа на руках увесистого питомца.Стоит отметить, что кот появляется на снимках Ники почти с такой же регулярностью, как её фотографии в купальнике. Предлагаем насладиться и тем и другим чуть ниже: