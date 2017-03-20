Стоит отметить, что кот появляется на снимках Ники почти с такой же регулярностью, как её фотографии в купальнике. Предлагаем насладиться и тем и другим чуть ниже:
Ника Белоцерковская очаровала кадром в купальнике и с котом
Сегодня, 15:01
48-летняя блогер Ника Белоцерковская приехала во Францию в чудесное местечко Кап-д’Ай, чтобы не время забыть о городской суете.
Там её ждали не только друзья, но и верный рыжий кот породы мейн-кун. На новом снимке с отдыха Ника позирует около бассейна в купальнике, держа на руках увесистого питомца.
Стоит отметить, что кот появляется на снимках Ники почти с такой же регулярностью, как её фотографии в купальнике. Предлагаем насладиться и тем и другим чуть ниже:
Стоит отметить, что кот появляется на снимках Ники почти с такой же регулярностью, как её фотографии в купальнике. Предлагаем насладиться и тем и другим чуть ниже:
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Ключевые слова: Ника Белоцерковская
Количество просмотров: 1 560
Количество просмотров: 1 560
Автор: MyshaПерейти в галерею
Автор фото: Инстаграм
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Автор фото: Инстаграм
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