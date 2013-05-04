Анна Шульгина выложила в сеть обнаженный снимок

Пикантные снимки появляются в блоге Анны Шульгиной всё чаще и чаще. Чего стоит недавняя "книжная" фотосессия - в кадре Анна позирует в белом халатике, едва прикрывающем бюст. В стороне от этого фотосета не осталась даже Валерия - певица одобрила дочь, прокомментировав снимки так: "Умная, начитанная моя".И если на фото выше ещё был "верх", то на очередном снимке Шульгина появилась в одних джинсах, вызвав бурю эмоций подписчиков.