И если на фото выше ещё был "верх", то на очередном снимке Шульгина появилась в одних джинсах, вызвав бурю эмоций подписчиков.
Анна Шульгина выложила в сеть обнаженный снимок
Вчера, 22:31
Дочь певицы Валерии Анна Шульгина вновь порадовала поклонников откровенным фото.
Пикантные снимки появляются в блоге Анны Шульгиной всё чаще и чаще. Чего стоит недавняя "книжная" фотосессия - в кадре Анна позирует в белом халатике, едва прикрывающем бюст. В стороне от этого фотосета не осталась даже Валерия - певица одобрила дочь, прокомментировав снимки так: "Умная, начитанная моя".
И если на фото выше ещё был "верх", то на очередном снимке Шульгина появилась в одних джинсах, вызвав бурю эмоций подписчиков.
И если на фото выше ещё был "верх", то на очередном снимке Шульгина появилась в одних джинсах, вызвав бурю эмоций подписчиков.
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Ключевые слова: Анна Шульгина, Валерия
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Количество просмотров: 14 183
Автор: KatarinaПерейти в галерею
Автор фото: instagram
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Автор фото: instagram
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