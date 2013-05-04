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Анна Шульгина выложила в сеть обнаженный снимок

Вчера, 22:31
Дочь певицы Валерии Анна Шульгина вновь порадовала поклонников откровенным фото.

Анна Шульгина выложила в сеть обнаженный снимок
Пикантные снимки появляются в блоге Анны Шульгиной всё чаще и чаще. Чего стоит недавняя "книжная" фотосессия - в кадре Анна позирует в белом халатике, едва прикрывающем бюст. В стороне от этого фотосета не осталась даже Валерия - певица одобрила дочь, прокомментировав снимки так: "Умная, начитанная моя".

Анна Шульгина выложила в сеть обнаженный снимок


Анна Шульгина выложила в сеть обнаженный снимок


Анна Шульгина выложила в сеть обнаженный снимок


И если на фото выше ещё был "верх", то на очередном снимке Шульгина появилась в одних джинсах, вызвав бурю эмоций подписчиков.

Анна Шульгина выложила в сеть обнаженный снимок


Анна Шульгина выложила в сеть обнаженный снимок


Анна Шульгина выложила в сеть обнаженный снимок

← Беременная Анастасия Стоцкая рассказ... Дочь Сильвестра Сталлоне впервые появ... →

Ключевые слова: Анна Шульгина, Валерия

Количество просмотров: 14 183
Автор: Katarina

Автор фото: instagram

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