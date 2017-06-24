Фотография Анфисы Чеховой в бикини вызвала много шума

Анфиса часто балует поклонников фотографиями с каникул, на которых она показывает, как у нее проходит отпуск.Но поклонников больше всего смутили снимки, на которых Анфиса запечатлена в бикини. Фанаты решили, что звезда перестаралась с использованием фотошопа, наделив себя тонкой талией. Они заметили, что фон на фото размыт, в результате сделали вывод, что над ними перед публикацией потрудились.«Странно,что грудь не похудела...Когда уходят килограммы, грудь обычно тает быстрее всего», «Блин никогда бы не подумала, что даже она фотошопит все. Жаль», «Я все равно люблю Чехову и восхищаюсь ей, хоть и вижу, что фигура не ее!», «Все расплывается, где руки, талия, ноги – видно, что обработано от души», - написали фолловеры.Получать такие отзывы для Анфисы не впервой, поэтому она их просто игнорирует, размещая все новые фотографии.