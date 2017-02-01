Красотка Алена Изунова снялась для издания Shape

Девушка рассказала о главных секретах своей красоты: любви к спорту, правильному питанию и занятиям йогой.Как известно, для того, чтобы обладать красивым телом, зачастую необходимо упорно трудиться, "лепить" себя, словно скульптор. Отсекая все лишнее при помощи физических нагрузок и правильного питания. Следуя в этом направлении, Алёна выбрала для себя хатха- йогу. Причем йогой заниматься она начала на последних месяцах беременности. И, как признается девушка, о своём выборе ни разу не пожалела. Йога - не просто часть образа жизни молодой мамы, полезное занятие стало увлечением для всей семьи.Алёна даже закончила курсы инструкторов классической хатха-йоги при Федерации Йоги России и стала практиковать занятия самостоятельно. Также она прошла обучение на инструктора детской йоги, чтобы заниматься вместе с сыном."Главными источниками энергии и хорошего настроения, помимо Йоги, конечно, является моя семья - любимый мужчина и обожаемый сын" - делится Алёна."Ежедневные упражнения, здоровое питание и объятия любимых - залог красивого тела и хорошего настроения".Алёна также уверена, что йога, да и вообще любой вид спорта, не только повышает тонус организма,- но это ещё и лучший способ избавиться от негативных мыслей и поднять себе настроение. Во что охотно верится, глядя на обворожительную улыбку жизнерадостной красавицы.