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Поклонники не одобрили новый имидж Нины Добрев

Сегодня, 03:17
Актриса Нина Добрев решилась на смену образа, которая, похоже, прошла не слишком удачно.

Поклонники не одобрили новый имидж Нины Добрев
По крайней мере, так считают её почитатели, в штыки воспринявшие новую прическу Нины. Актриса сделала классическое каре с челкой, однако поклонники совершенно уверены, что с длинными или слегка укороченными волосами ей гораздо лучше, а каре, по их мнению, даже старит 28-летнюю звезду "Дневников вампира".

Поклонники не одобрили новый имидж Нины Добрев


Поклонники не одобрили новый имидж Нины Добрев


Сама Нина вполне довольна новым имиджем - она впервые представила его накануне, на премьере своей очередной актерской работы - фильма "Коматозники".

Поклонники не одобрили новый имидж Нины Добрев


Поклонники не одобрили новый имидж Нины Добрев


Поклонники не одобрили новый имидж Нины Добрев

← У самой известной комедийной актрисы ... Алексей Чумаков боится потерять контр... →

Ключевые слова: Нина Добрев

Количество просмотров: 6 812
Автор: Katarina

Автор фото: instagram, twitter, vk.com, zimbio.com

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