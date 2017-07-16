Сама Нина вполне довольна новым имиджем - она впервые представила его накануне, на премьере своей очередной актерской работы - фильма "Коматозники".
Поклонники не одобрили новый имидж Нины Добрев
Сегодня, 03:17
Актриса Нина Добрев решилась на смену образа, которая, похоже, прошла не слишком удачно.
По крайней мере, так считают её почитатели, в штыки воспринявшие новую прическу Нины. Актриса сделала классическое каре с челкой, однако поклонники совершенно уверены, что с длинными или слегка укороченными волосами ей гораздо лучше, а каре, по их мнению, даже старит 28-летнюю звезду "Дневников вампира".
Сама Нина вполне довольна новым имиджем - она впервые представила его накануне, на премьере своей очередной актерской работы - фильма "Коматозники".
Сама Нина вполне довольна новым имиджем - она впервые представила его накануне, на премьере своей очередной актерской работы - фильма "Коматозники".
← У самой известной комедийной актрисы ... Алексей Чумаков боится потерять контр... →
Ключевые слова: Нина Добрев
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Количество просмотров: 6 812
Автор: KatarinaПерейти в галерею
Автор фото: instagram, twitter, vk.com, zimbio.com
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Автор фото: instagram, twitter, vk.com, zimbio.com
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