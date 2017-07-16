Поклонники не одобрили новый имидж Нины Добрев

По крайней мере, так считают её почитатели, в штыки воспринявшие новую прическу Нины. Актриса сделала классическое каре с челкой, однако поклонники совершенно уверены, что с длинными или слегка укороченными волосами ей гораздо лучше, а каре, по их мнению, даже старит 28-летнюю звезду "Дневников вампира".Сама Нина вполне довольна новым имиджем - она впервые представила его накануне, на премьере своей очередной актерской работы - фильма "Коматозники".