Стоит отметить, что Наталья является многодетной мамой, у нее подрастают пятеро детей. Младшему сыну модели больше года, но молодая мама уже может похвастаться шикарной фигурой.
Наталья Водянова удивила сменой привычного образа
Сегодня, 09:44
Известная модель Наталья Водянова все эти годы не изменяла своему стилю, появляясь с длинными волосами и с натуральным цветом волос.
Но видимо Наталья решила, что надо что-то менять в своей жизни, и на новой фотографии предстала в новом имидже. Она не только покрасила свои волосы в рыжий цвет, но и решилась их укоротить.
Стоит отметить, что Наталья является многодетной мамой, у нее подрастают пятеро детей. Младшему сыну модели больше года, но молодая мама уже может похвастаться шикарной фигурой.
Стоит отметить, что Наталья является многодетной мамой, у нее подрастают пятеро детей. Младшему сыну модели больше года, но молодая мама уже может похвастаться шикарной фигурой.
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Ключевые слова: Наталья Водянова
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Количество просмотров: 17 225
Автор: zvezdaПерейти в галерею
Автор фото: Instagram
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Автор фото: Instagram
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