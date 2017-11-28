Наталья Водянова удивила сменой привычного образа

Но видимо Наталья решила, что надо что-то менять в своей жизни, и на новой фотографии предстала в новом имидже. Она не только покрасила свои волосы в рыжий цвет, но и решилась их укоротить.Стоит отметить, что Наталья является многодетной мамой, у нее подрастают пятеро детей. Младшему сыну модели больше года, но молодая мама уже может похвастаться шикарной фигурой.