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Наталья Водянова удивила сменой привычного образа

Сегодня, 09:44
Известная модель Наталья Водянова все эти годы не изменяла своему стилю, появляясь с длинными волосами и с натуральным цветом волос.

Наталья Водянова удивила сменой привычного образа
Но видимо Наталья решила, что надо что-то менять в своей жизни, и на новой фотографии предстала в новом имидже. Она не только покрасила свои волосы в рыжий цвет, но и решилась их укоротить.

Наталья Водянова удивила сменой привычного образа


Стоит отметить, что Наталья является многодетной мамой, у нее подрастают пятеро детей. Младшему сыну модели больше года, но молодая мама уже может похвастаться шикарной фигурой.

Наталья Водянова удивила сменой привычного образа

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Ключевые слова: Наталья Водянова

Количество просмотров: 17 225
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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