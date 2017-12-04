Мила появилась в стильном платье с черным корсетом и пышной юбкой, которое идеально сидело на ее стройной фигуре. А Эштон выбрал традиционный черный костюм. Вместе супруги смотрелись очень гармонично.
Мила Кунис и Эштон Катчер впервые за долгое время вместе посетили светское мероприятие
Сегодня, 10:19
Накануне в Калифорнии прошла церемония вручения научной премии Breaktrough Prize, которую посетила и знаменитая голливудская пара Эштон Катчер и Мила Кунис.
После рождения детей супруги редко выходят в свет вместе, поэтому их совместное появление обратило на себя особое внимание. Пара выглядела очень счастливой и с удовольствием позировала перед многочисленными фотокамерами.
Мила появилась в стильном платье с черным корсетом и пышной юбкой, которое идеально сидело на ее стройной фигуре. А Эштон выбрал традиционный черный костюм. Вместе супруги смотрелись очень гармонично.
Мила появилась в стильном платье с черным корсетом и пышной юбкой, которое идеально сидело на ее стройной фигуре. А Эштон выбрал традиционный черный костюм. Вместе супруги смотрелись очень гармонично.
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Ключевые слова: Эштон Катчер, Мила Кунис
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Количество просмотров: 1 859
Автор: zvezdaПерейти в галерею
Автор фото: Instagram
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Автор фото: Instagram
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Мила Кунис и Эштон Катчер впервые за долгое время вместе посетили светское мероприятие Накануне в Калифорнии прошла церемония вручения научной премии Breaktrough Prize, которую посетила и знаменитая голливудская пара Эштон Катчер и Мила Кунис.