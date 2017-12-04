Мила Кунис и Эштон Катчер впервые за долгое время вместе посетили светское мероприятие

После рождения детей супруги редко выходят в свет вместе, поэтому их совместное появление обратило на себя особое внимание. Пара выглядела очень счастливой и с удовольствием позировала перед многочисленными фотокамерами.Мила появилась в стильном платье с черным корсетом и пышной юбкой, которое идеально сидело на ее стройной фигуре. А Эштон выбрал традиционный черный костюм. Вместе супруги смотрелись очень гармонично.