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Мила Кунис и Эштон Катчер впервые за долгое время вместе посетили светское мероприятие

Сегодня, 10:19
Накануне в Калифорнии прошла церемония вручения научной премии Breaktrough Prize, которую посетила и знаменитая голливудская пара Эштон Катчер и Мила Кунис.

Мила Кунис и Эштон Катчер впервые за долгое время вместе посетили светское мероприятие
После рождения детей супруги редко выходят в свет вместе, поэтому их совместное появление обратило на себя особое внимание. Пара выглядела очень счастливой и с удовольствием позировала перед многочисленными фотокамерами.

Мила Кунис и Эштон Катчер впервые за долгое время вместе посетили светское мероприятие


Мила появилась в стильном платье с черным корсетом и пышной юбкой, которое идеально сидело на ее стройной фигуре. А Эштон выбрал традиционный черный костюм. Вместе супруги смотрелись очень гармонично.

Мила Кунис и Эштон Катчер впервые за долгое время вместе посетили светское мероприятие

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Ключевые слова: Эштон Катчер, Мила Кунис

Количество просмотров: 1 859
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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