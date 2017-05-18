Невероятное платье звезды было декорировано пайетками и массивными украшениями, стоимость которых, по сообщениям западных изданий, превысила 4 миллиона долларов.
Сальма Хайек появилась на «Оскаре-2018» в украшениях за $4 миллиона
Сегодня, 08:32
Актриса Сальма Хайек для торжественного вечера облачилась в бархат.
Наряд Сальмы Хайек, пришедшей на церемонию "Оскар" в сопровождении супруга Франсуа-Анри Пино, уже признан модными экспертами одним из самых экстравагантных и запоминающихся на красной дорожке.
Невероятное платье звезды было декорировано пайетками и массивными украшениями, стоимость которых, по сообщениям западных изданий, превысила 4 миллиона долларов.
Невероятное платье звезды было декорировано пайетками и массивными украшениями, стоимость которых, по сообщениям западных изданий, превысила 4 миллиона долларов.
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Ключевые слова: Сальма Хайек, Оскар-2018
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Количество просмотров: 2 288
Автор: KatarinaПерейти в галерею
Автор фото: daily mail
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Автор фото: daily mail
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