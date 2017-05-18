Сальма Хайек появилась на «Оскаре-2018» в украшениях за $4 миллиона

Наряд Сальмы Хайек, пришедшей на церемонию "Оскар" в сопровождении супруга Франсуа-Анри Пино, уже признан модными экспертами одним из самых экстравагантных и запоминающихся на красной дорожке.Невероятное платье звезды было декорировано пайетками и массивными украшениями, стоимость которых, по сообщениям западных изданий, превысила 4 миллиона долларов.