Посмотреть продолжение фотосессии можно тут...
Аврил Лавин снялась в необычной фотосессии для японского Cosmopolitan
Вчера, 19:11
34-летняя певица Аврил Лавин (Avril Lavigne) не часто позирует для глянцевых изданий.
Но июльский номер Cosmopolitan стал исключением. Журнал разместил полноценную фотосессию рок-певицы. Номер появился в продаже в Японии.
Посмотреть продолжение фотосессии можно тут...
Посмотреть продолжение фотосессии можно тут...
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Ключевые слова: Аврил Лавин
Количество просмотров: 2 106
Количество просмотров: 2 106
Автор: MyshaПерейти в галерею
Автор фото: Cosmopolitan
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Автор фото: Cosmopolitan
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