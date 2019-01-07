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Аврил Лавин снялась в необычной фотосессии для японского Cosmopolitan

Вчера, 19:11
34-летняя певица Аврил Лавин (Avril Lavigne) не часто позирует для глянцевых изданий.

Аврил Лавин снялась в необычной фотосессии для японского Cosmopolitan
Но июльский номер Cosmopolitan стал исключением. Журнал разместил полноценную фотосессию рок-певицы. Номер появился в продаже в Японии.

Аврил Лавин снялась в необычной фотосессии для японского Cosmopolitan


Посмотреть продолжение фотосессии можно тут...

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Ключевые слова: Аврил Лавин

Количество просмотров: 2 106
Автор: Mysha

Автор фото: Cosmopolitan

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