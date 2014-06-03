Ксения Собчак посетила премьеру «Притяжения» в белых кедах

На вечере "Притяжения" собрался весь столичный бомонд. Не могла не прийти и Ксения Собчак, позировавшая на дорожке с супругом Максимом Виторганом. Правда, на сеанс телеведущая не осталась, заявив, что уже видела картину ранее.По признанию звезды, "Притяжение" - очень достойное кино, которое даже заслуживает номинации на премию "Оскар".