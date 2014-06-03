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Ксения Собчак посетила премьеру «Притяжения» в белых кедах

Сегодня, 07:04
Телеведущая Ксения Собчак появилась на дорожке торжественной премьеры.

Ксения Собчак посетила премьеру «Притяжения» в белых кедах
На вечере "Притяжения" собрался весь столичный бомонд. Не могла не прийти и Ксения Собчак, позировавшая на дорожке с супругом Максимом Виторганом. Правда, на сеанс телеведущая не осталась, заявив, что уже видела картину ранее.

Ксения Собчак посетила премьеру «Притяжения» в белых кедах


По признанию звезды, "Притяжение" - очень достойное кино, которое даже заслуживает номинации на премию "Оскар".

Ксения Собчак посетила премьеру «Притяжения» в белых кедах

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Ключевые слова: Ксения Собчак, Максим Виторган, Премьера фильма Притяжение

Количество просмотров: 6 799
Автор: Katarina

Автор фото: Наталия Прохорова

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