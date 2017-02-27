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Эмма Стоун на красной дорожке «Оскар-2017»

Вчера, 06:29
Фаворитка в номинации "Лучшая актриса" Эмма Стоун позировала фотографам на красной дорожке.

Эмма Стоун на красной дорожке «Оскар-2017»
Эмма исполнила главную роль в невероятно успешном фильме-мюзикле "Ла-Ла Ленд", уже получившем целый урожай наград. На премии "Оскар" лента представлена в 14-ти категориях.

Эмма Стоун на красной дорожке «Оскар-2017»


Для светского (а, возможно, и для победного выхода на сцену) актриса выбрала изящное платье, расшитое бисером и пайетками. Такой образ отлично дополнит золотая статуэтка.

Эмма Стоун на красной дорожке «Оскар-2017»


Эмма Стоун на красной дорожке «Оскар-2017»

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Ключевые слова: Эмма Стоун, Оскар-2017

Количество просмотров: 5 694
Автор: Katarina

Автор фото: gettyimages, twitter

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