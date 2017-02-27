Эмма Стоун на красной дорожке «Оскар-2017»

Эмма исполнила главную роль в невероятно успешном фильме-мюзикле "Ла-Ла Ленд", уже получившем целый урожай наград. На премии "Оскар" лента представлена в 14-ти категориях.Для светского (а, возможно, и для победного выхода на сцену) актриса выбрала изящное платье, расшитое бисером и пайетками. Такой образ отлично дополнит золотая статуэтка.