Среди поклонников Валерии нашлись и те, кто похвалил артистку за подобный образ: "выглядит скромно и мило", "смотрится симпатично, по-домашнему".
Провальный наряд певицы Валерии обошёлся ей в 270 тысяч рублей
Вчера, 20:31
Популярная исполнительница Валерия подобрала крайне неудачный образ на свой день рождения.
И всё бы ничего, ведь модные ошибки бывают у всех, но цена ошибки певицы буквально взорвала сеть - своеобразное хлопковое платье, больше смахивающее на халат, обошлось Валерии в 270 тысяч рублей. "Такой халатик в любом переходе можно купить максимум за 500-700 рублей, что здесь стоит 270 тысяч?!" - негодуют пользователи, увидевшие фото с празднования дня рождения звезды.
Среди поклонников Валерии нашлись и те, кто похвалил артистку за подобный образ: "выглядит скромно и мило", "смотрится симпатично, по-домашнему".
Среди поклонников Валерии нашлись и те, кто похвалил артистку за подобный образ: "выглядит скромно и мило", "смотрится симпатично, по-домашнему".
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Ключевые слова: Валерия
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Количество просмотров: 19 396
Автор: KatarinaПерейти в галерею
Автор фото: instagram
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Автор фото: instagram
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