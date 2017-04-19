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Провальный наряд певицы Валерии обошёлся ей в 270 тысяч рублей

Вчера, 20:31
Популярная исполнительница Валерия подобрала крайне неудачный образ на свой день рождения.

Провальный наряд певицы Валерии обошёлся ей в 270 тысяч рублей
И всё бы ничего, ведь модные ошибки бывают у всех, но цена ошибки певицы буквально взорвала сеть - своеобразное хлопковое платье, больше смахивающее на халат, обошлось Валерии в 270 тысяч рублей. "Такой халатик в любом переходе можно купить максимум за 500-700 рублей, что здесь стоит 270 тысяч?!" - негодуют пользователи, увидевшие фото с празднования дня рождения звезды.

Провальный наряд певицы Валерии обошёлся ей в 270 тысяч рублей


Провальный наряд певицы Валерии обошёлся ей в 270 тысяч рублей


Среди поклонников Валерии нашлись и те, кто похвалил артистку за подобный образ: "выглядит скромно и мило", "смотрится симпатично, по-домашнему".

Провальный наряд певицы Валерии обошёлся ей в 270 тысяч рублей


Провальный наряд певицы Валерии обошёлся ей в 270 тысяч рублей


Провальный наряд певицы Валерии обошёлся ей в 270 тысяч рублей

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Ключевые слова: Валерия

Количество просмотров: 19 396
Автор: Katarina

Автор фото: instagram

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