Провальный наряд певицы Валерии обошёлся ей в 270 тысяч рублей

И всё бы ничего, ведь модные ошибки бывают у всех, но цена ошибки певицы буквально взорвала сеть - своеобразное хлопковое платье, больше смахивающее на халат, обошлось Валерии в 270 тысяч рублей. "Такой халатик в любом переходе можно купить максимум за 500-700 рублей, что здесь стоит 270 тысяч?!" - негодуют пользователи, увидевшие фото с празднования дня рождения звезды.Среди поклонников Валерии нашлись и те, кто похвалил артистку за подобный образ: "выглядит скромно и мило", "смотрится симпатично, по-домашнему".