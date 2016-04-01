В полупрозрачном платье с цветочными узорами и сверкающими кристаллами Андерсон появилась на вечеринке по случаю открытия нового пляжного клуба в испанской Марбелье. Фотографы долго не отпускали звезду.
Памела Андерсон вышла в свет в невероятном полупрозрачном наряде
Сегодня, 17:28
Актриса Памела Андерсон затмила других звезд на открытии клуба.
49-летняя Памела Андерсон с возрастом становится только лучше - именно так считают поклонники актрисы. Её своеобразный стиль преобразился и "подстроился" под её новый статус, став более элегантным, но при этом всё таким же смелым и откровенным. Такое описание легко подойдет и к новому образу Памелы.
В полупрозрачном платье с цветочными узорами и сверкающими кристаллами Андерсон появилась на вечеринке по случаю открытия нового пляжного клуба в испанской Марбелье. Фотографы долго не отпускали звезду.
В полупрозрачном платье с цветочными узорами и сверкающими кристаллами Андерсон появилась на вечеринке по случаю открытия нового пляжного клуба в испанской Марбелье. Фотографы долго не отпускали звезду.
← В сети появился новый снимок Кейт Мидд...
Ключевые слова: Памела Андерсон
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Количество просмотров: 442
Автор: KatarinaПерейти в галерею
Автор фото: instagram, vk.com
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Автор фото: instagram, vk.com
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