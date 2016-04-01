Памела Андерсон вышла в свет в невероятном полупрозрачном наряде

49-летняя Памела Андерсон с возрастом становится только лучше - именно так считают поклонники актрисы. Её своеобразный стиль преобразился и "подстроился" под её новый статус, став более элегантным, но при этом всё таким же смелым и откровенным. Такое описание легко подойдет и к новому образу Памелы.В полупрозрачном платье с цветочными узорами и сверкающими кристаллами Андерсон появилась на вечеринке по случаю открытия нового пляжного клуба в испанской Марбелье. Фотографы долго не отпускали звезду.