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Памела Андерсон вышла в свет в невероятном полупрозрачном наряде

Сегодня, 17:28
Актриса Памела Андерсон затмила других звезд на открытии клуба.

Памела Андерсон вышла в свет в невероятном полупрозрачном наряде
49-летняя Памела Андерсон с возрастом становится только лучше - именно так считают поклонники актрисы. Её своеобразный стиль преобразился и "подстроился" под её новый статус, став более элегантным, но при этом всё таким же смелым и откровенным. Такое описание легко подойдет и к новому образу Памелы.

Памела Андерсон вышла в свет в невероятном полупрозрачном наряде


Памела Андерсон вышла в свет в невероятном полупрозрачном наряде


В полупрозрачном платье с цветочными узорами и сверкающими кристаллами Андерсон появилась на вечеринке по случаю открытия нового пляжного клуба в испанской Марбелье. Фотографы долго не отпускали звезду.

Памела Андерсон вышла в свет в невероятном полупрозрачном наряде


Памела Андерсон вышла в свет в невероятном полупрозрачном наряде


Памела Андерсон вышла в свет в невероятном полупрозрачном наряде

← В сети появился новый снимок Кейт Мидд...

Ключевые слова: Памела Андерсон

Количество просмотров: 442
Автор: Katarina

Автор фото: instagram, vk.com

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Памела Андерсон вышла в свет в невероятном полупрозрачном наряде Актриса Памела Андерсон затмила других звезд на открытии клуба.
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