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Вера Брежнева сменила привычный образ

Сегодня, 17:28
9 июня в Москве прошла церемония вручения заветных тарелочек премии Муз-ТВ.

Вера Брежнева сменила привычный образ
По зеленой ковровой дорожке прошлись многие звезды российского шоу-бизнеса.

Но большое внимание было обращено на известную певицу Веру Брежневу. Она восхитила всех новой стрижкой, певица решилась укоротить длинные волосы до плеч.

Вера Брежнева сменила привычный образ


«У меня вчера получился удивительный вечер. на Премии #музтв2017 Столько любви, поддержки, теплых слов, комплиментов и внимания я не получала уже давно. Как я вам благодарна за каждую улыбку, за все, что вы вчера мне подарили. так же вчера волнительно было участвовать в нашем совместном номере, но какой же он получился красивый, благодаря музыке любимого и гениального Константина Меладзе», - поделилась своими впечатлениями от премии певица.

Брежнева выглядела восхитительно в новом образе.

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Ключевые слова: Вера Брежнева

Количество просмотров: 4 966
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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