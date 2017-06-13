Вера Брежнева сменила привычный образ

По зеленой ковровой дорожке прошлись многие звезды российского шоу-бизнеса.Но большое внимание было обращено на известную певицу Веру Брежневу. Она восхитила всех новой стрижкой, певица решилась укоротить длинные волосы до плеч.«У меня вчера получился удивительный вечер. на Премии #музтв2017 Столько любви, поддержки, теплых слов, комплиментов и внимания я не получала уже давно. Как я вам благодарна за каждую улыбку, за все, что вы вчера мне подарили. так же вчера волнительно было участвовать в нашем совместном номере, но какой же он получился красивый, благодаря музыке любимого и гениального Константина Меладзе», - поделилась своими впечатлениями от премии певица.Брежнева выглядела восхитительно в новом образе.