Ксения Собчак и Максим Виторган поражают выбранными образами на Кинотавре

Звездные супруги Ксения Собчак и Максим Виторган пропустили открытие фестиваля, но все таки смогли приехать позднее и блеснуть на фестивале необычными образами.
Согласно сведениям, звездная пара привезла с собой также маленького сына, полугодовалого Платона, но на фестиваль они решили его не брать.
Каждый выход Ксении и Максима запоминается присутствовавшим, так как они остановили свой выбор на стиле casual.
Ключевые слова: Ксения Собчак
, Максим Виторган
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Автор: zvezda
Автор фото: Instagram, Facebook
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