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Ксения Собчак и Максим Виторган поражают выбранными образами на Кинотавре

Сегодня, 11:27
В данный момент в Сочи проходит ежегодный кинофестиваль "Кинотавр", который всегда собирает множество представителей отечественного шоу-бизнеса.

Ксения Собчак и Максим Виторган поражают выбранными образами на Кинотавре
Звездные супруги Ксения Собчак и Максим Виторган пропустили открытие фестиваля, но все таки смогли приехать позднее и блеснуть на фестивале необычными образами.

Ксения Собчак и Максим Виторган поражают выбранными образами на Кинотавре


Согласно сведениям, звездная пара привезла с собой также маленького сына, полугодовалого Платона, но на фестиваль они решили его не брать.

Ксения Собчак и Максим Виторган поражают выбранными образами на Кинотавре


Каждый выход Ксении и Максима запоминается присутствовавшим, так как они остановили свой выбор на стиле casual.

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Ключевые слова: Ксения Собчак, Максим Виторган

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Автор: zvezda

Автор фото: Instagram, Facebook

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