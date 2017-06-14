Ксения Собчак и Максим Виторган поражают выбранными образами на Кинотавре

Звездные супруги Ксения Собчак и Максим Виторган пропустили открытие фестиваля, но все таки смогли приехать позднее и блеснуть на фестивале необычными образами.Согласно сведениям, звездная пара привезла с собой также маленького сына, полугодовалого Платона, но на фестиваль они решили его не брать.Каждый выход Ксении и Максима запоминается присутствовавшим, так как они остановили свой выбор на стиле casual.