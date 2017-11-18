Джанет Джексон собирается одна заниматься воспитанием сына

Экс-возлюбленные хотели остаться в теплых отношениях ради общего наследника, но теперь начали предъявлять друг другу обвинения. По словам певицы, экс-супруг не раз поднимал на нее руку. Но по словам Виссама, все эти обвинения являются вымышленными, наоборот Джанет нередко оскорбляла его.Теперь же исполнительница намеревается получить единоличную опеку над сыном, а отцу ребенку лишь изредка видеться с наследником.