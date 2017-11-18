Теперь же исполнительница намеревается получить единоличную опеку над сыном, а отцу ребенку лишь изредка видеться с наследником.
Джанет Джексон собирается одна заниматься воспитанием сына
Сегодня, 13:18
Некоторое время назад Джанет Джексон рассталась с избранником Виссамом аль Маном, от которого родила первенца.
Экс-возлюбленные хотели остаться в теплых отношениях ради общего наследника, но теперь начали предъявлять друг другу обвинения. По словам певицы, экс-супруг не раз поднимал на нее руку. Но по словам Виссама, все эти обвинения являются вымышленными, наоборот Джанет нередко оскорбляла его.
Теперь же исполнительница намеревается получить единоличную опеку над сыном, а отцу ребенку лишь изредка видеться с наследником.
Теперь же исполнительница намеревается получить единоличную опеку над сыном, а отцу ребенку лишь изредка видеться с наследником.
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Ключевые слова: Джанет Джексон
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Автор: zvezdaПерейти в галерею
Автор фото: Instagram, GRAZIA
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Автор фото: Instagram, GRAZIA
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