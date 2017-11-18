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Джанет Джексон собирается одна заниматься воспитанием сына

Сегодня, 13:18
Некоторое время назад Джанет Джексон рассталась с избранником Виссамом аль Маном, от которого родила первенца.

Джанет Джексон собирается одна заниматься воспитанием сына
Экс-возлюбленные хотели остаться в теплых отношениях ради общего наследника, но теперь начали предъявлять друг другу обвинения. По словам певицы, экс-супруг не раз поднимал на нее руку. Но по словам Виссама, все эти обвинения являются вымышленными, наоборот Джанет нередко оскорбляла его.

Джанет Джексон собирается одна заниматься воспитанием сына


Теперь же исполнительница намеревается получить единоличную опеку над сыном, а отцу ребенку лишь изредка видеться с наследником.

Джанет Джексон собирается одна заниматься воспитанием сына

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Ключевые слова: Джанет Джексон

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Автор: zvezda

Автор фото: Instagram, GRAZIA

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