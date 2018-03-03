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Игорь Трегубенко и Элла Суханова официально развелись

Сегодня, 10:24
Недавно поклонники главной телестройки страны были огорчены, узнав о намерении звезд реалити-шоу Эллы Сухановой и Игоря Трегубенко оформить развод.

Игорь Трегубенко и Элла Суханова официально развелись
Влюбленные стали мужем и женой в 2016 году, но в итоге все закончилось расставанием. После развода Элла и Игорь смогли остаться в хороших отношениях и разошлись без скандалов.

Игорь Трегубенко и Элла Суханова официально развелись


«Вот и все. Кончилась наша история мужа и жены. Число 27 - очень символично получилось. Я благодарна тебе за все то, что было, и в первую очередь, за то, что мы с тобой остались людьми в такой непростой период и не позволили друг другу опуститься на уровень оскорблений и пересудов. Это прямое доказательство, что у нас была настоящая семья. Теперь у каждого из нас своя дорога вперед», - сообщила фолловерам Элла.

Слухи о проблемах в семье бывших участников ходили уже давно, так как в последнее время в Сети перестали появляться их совместные снимки.

Игорь Трегубенко и Элла Суханова официально развелись

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Ключевые слова: Элла Суханова, Игорь Трегубенко

Количество просмотров: 858
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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