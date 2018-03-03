Игорь Трегубенко и Элла Суханова официально развелись

«Вот и все. Кончилась наша история мужа и жены. Число 27 - очень символично получилось. Я благодарна тебе за все то, что было, и в первую очередь, за то, что мы с тобой остались людьми в такой непростой период и не позволили друг другу опуститься на уровень оскорблений и пересудов. Это прямое доказательство, что у нас была настоящая семья. Теперь у каждого из нас своя дорога вперед», - сообщила фолловерам Элла.
Слухи о проблемах в семье бывших участников ходили уже давно, так как в последнее время в Сети перестали появляться их совместные снимки.