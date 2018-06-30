По решению суда Анна Седокова не может видеться с дочерью

Мужчина хочет получить единоличную опеку над Моникой, а также требует от бывшей жены уплаты алиментов. Максим опасается, что Анна может вывезти дочь из США.На недавнем судебном заседании было принято решение о том, что Седокова не может оставаться наедине с дочкой, так как есть опасность того, что она вывезет ее в Россию. По сведениям, Анна пытается добиться заключения мировой с экс-супругом, но Чернявский не идет на соглашение.