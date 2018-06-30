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По решению суда Анна Седокова не может видеться с дочерью

Сегодня, 10:15
Вот уже на протяжении нескольких месяцев популярная певица Анна Седокова разбирается в суде с экс-супругом Максимом Чернявским из-за их общей дочери Моники.

По решению суда Анна Седокова не может видеться с дочерью
Мужчина хочет получить единоличную опеку над Моникой, а также требует от бывшей жены уплаты алиментов. Максим опасается, что Анна может вывезти дочь из США.

По решению суда Анна Седокова не может видеться с дочерью


На недавнем судебном заседании было принято решение о том, что Седокова не может оставаться наедине с дочкой, так как есть опасность того, что она вывезет ее в Россию. По сведениям, Анна пытается добиться заключения мировой с экс-супругом, но Чернявский не идет на соглашение.

По решению суда Анна Седокова не может видеться с дочерью

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Ключевые слова: Анна Седокова

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Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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