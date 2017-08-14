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Ольгу Бузову подловили на измене

Вчера, 13:43
Ольга Бузова всегда рассказывала какая она преданная подруга и что в те времена, когда Дмитрий Тарасов изменял ей, она не верила и всегда хранила верность семье.

Ольгу Бузову подловили на измене
Но, как оказалось и за Ольгой есть грешки. Еще в те времена, когда она была участницей проекта Дом 2 и, разыгрывая любовь с Романом Третьяковым, она уже параллельно встречалась с Тимофеем Майоровым.

Ольгу Бузову подловили на измене


Об этом ненавязчиво сообщил Рустам Солнцев, опубликовав сцену прощания Бузовой с Третьяковым. По заверениям Солнцева, эту сцену снимали три раза, пока Оля, наконец, смогла выдавить из себя слезу. До Романа ей уже не было дела – она встречалась с Тимофеем.


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Ключевые слова: Ольга Бузова

Количество просмотров: 10 699
Автор: Lili

Автор фото: instagram

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Ольгу Бузову подловили на измене Ольга Бузова всегда рассказывала какая она преданная подруга и что в те времена, когда Дмитрий Тарасов изменял ей, она не верила и всегда хранила верность семье.
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