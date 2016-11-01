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Мать Жанны Фриске вызвали на допрос по делу пропавших миллионов "РусФонда"

Вчера, 17:56
Чтобы избежать долгих разбирательств адвокат Дмитрия Шепелева сразу призвал Ольгу Владимировну Копылову вернуть миллионы.

Мать Жанны Фриске вызвали на допрос по делу пропавших миллионов "РусФонда"
Как известно, согласно банковским документам, именно Ольга Владимировна Копылова сняла за несколько дней до смерти 21,6 миллиона рублей, собранных на лечение Жанны.

Мать Жанны Фриске вызвали на допрос по делу пропавших миллионов "РусФонда"


Но семья певицы постоянно пытается увести следствие от этого вопроса разнообразными встречными исками к тому же Русфонду, сменой своих адвокатов и путанными историями о том, кто же на самом деле распоряжался деньгами Жанны.

Мать Жанны Фриске вызвали на допрос по делу пропавших миллионов "РусФонда"


Они даже согласны на арест имущества Жанны, поскольку распоряжаются им не они, а опекун её сына Платона Дмитрий Шепелев, но пока такого решения не принято.

Адвокат Дмитрия Шепелева уже призвал Ольгу Владимировну рассказать, где находится неизрасходованная часть благотворительной помощи и спросил, не желает ли она вернуть деньги «Русфонду».

- На этом наши судебные заседания могут и закончиться, если денежные средства будут возвращены, - пояснил адвокат.

Мать Жанны Фриске вызвали на допрос по делу пропавших миллионов "РусФонда"


Но не факт, что Копылова явится на допрос в Перовский районный суд поскольку её семья решила игнорировать это расследование. Когда в прошлый раз состоялось заседание по этому вопросу, то Владимир Фриске в разговоре с репортерами сделал удивленное лицо и заявил, что ему не интересно, где и что происходит и он никому ничего не должен.

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Ключевые слова: Жанна Фриске

Количество просмотров: 4 823
Автор: Mysha

Автор фото: instagram.com

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