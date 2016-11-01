Мать Жанны Фриске вызвали на допрос по делу пропавших миллионов "РусФонда"

Но семья певицы постоянно пытается увести следствие от этого вопроса разнообразными встречными исками к тому же Русфонду, сменой своих адвокатов и путанными историями о том, кто же на самом деле распоряжался деньгами Жанны.
Они даже согласны на арест имущества Жанны, поскольку распоряжаются им не они, а опекун её сына Платона Дмитрий Шепелев, но пока такого решения не принято.
Адвокат Дмитрия Шепелева уже призвал Ольгу Владимировну рассказать, где находится неизрасходованная часть благотворительной помощи и спросил, не желает ли она вернуть деньги «Русфонду».
- На этом наши судебные заседания могут и закончиться, если денежные средства будут возвращены, - пояснил адвокат.
Но не факт, что Копылова явится на допрос в Перовский районный суд поскольку её семья решила игнорировать это расследование. Когда в прошлый раз состоялось заседание по этому вопросу, то Владимир Фриске в разговоре с репортерами сделал удивленное лицо и заявил, что ему не интересно, где и что происходит и он никому ничего не должен.