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Дмитрий Шепелев скрывается от семьи Фриске

Сегодня, 12:10
Близкие певицы Жанны Фриске до сих пор не могут встретиться с маленьким Платоном.

Дмитрий Шепелев скрывается от семьи Фриске
Корреспонденты сообщают, что семья певицы не виделась с мальчиком уже больше года.

Хотя согласно решению суда, бабушка и дедушка должны проводить время с внуком, выделено для этого полтора часа в месяц.

Дмитрий Шепелев скрывается от семьи Фриске


Владимир Фриске рассказал, что встреча с ребенком была назначена перед Пасхой, но в этот день до Шепелева было невозможно дозвониться.

Ольга, мама Жанны Фриске, писала большое количество сообщений внуку, но все они остались без ответа.

Дмитрий Шепелев скрывается от семьи Фриске


«Платошечка, с днем рождения тебя, любимый мальчик! Будь здоровым, удачи и счастья тебе в этой жизни. Мы тебя любим и ждем в гости», – поздравляла внука Ольга Владимировна.

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Ключевые слова: Жанна Фриске, Дмитрий Шепелев

Количество просмотров: 5 213
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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