Дмитрий Шепелев скрывается от семьи Фриске

Корреспонденты сообщают, что семья певицы не виделась с мальчиком уже больше года.Хотя согласно решению суда, бабушка и дедушка должны проводить время с внуком, выделено для этого полтора часа в месяц.Владимир Фриске рассказал, что встреча с ребенком была назначена перед Пасхой, но в этот день до Шепелева было невозможно дозвониться.Ольга, мама Жанны Фриске, писала большое количество сообщений внуку, но все они остались без ответа.«Платошечка, с днем рождения тебя, любимый мальчик! Будь здоровым, удачи и счастья тебе в этой жизни. Мы тебя любим и ждем в гости», – поздравляла внука Ольга Владимировна.